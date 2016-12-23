SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Beşiktaş 37 - 14 üstün
23.12.2016 11:42:21

Beşiktaş 37 - 14 üstün

Beşiktaş, yarın oynayacağı Gaziantepspor 72. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, yarın oynayacağı Gaziantepspor 72. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 71 mücadelede 37 kez siyah-beyazlılar, 14 kez de kırmızı-siyahlılar galip gelirken, 14 maçta ise taraflar yenişemedi.

Devre arasının son maçında İstanbul'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Gaziantepspor'da tek hedef galibiyet. Hafta içi yapılan antrenmanda oyuncuları ile sürekli uzun toplantılar yapan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaş karşılaşmasında saha içerisinde bulunan oyuncuların sürekli iletişim halinde olmalarını istedi.

Beşiktaş ile yarın lig mücadelesinde çıkacak olan kırmızı-siyahlılarda Üzülmez, ilk 11'ini de şekillendirdi. Gaziantepspor'un yarın Beşiktaş deplasmanında kalede Gökhan, defans dörtlüsünde Barış, Şenol, Musa, Van Hintum, orta sahanın ortasında Muhammed ile Abdülkadir, sağ kanatta Kangwa, sol kanatta Angan ve forvet arkasında Orkan Çınar, ilerde ise Nabil Ghialas'ın oynaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ 37 - 14 ÜSTÜN

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş yarın sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak. İki takım Süper Lig'de bu zamana kadar 71 kez karşı karşıya geldi. Oynanan mücadelelerde ev sahibi Beşiktaş 37 kez galip gelirken, Gaziantepspor ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 14 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, rakibiyle evinde oynadığı 32 müsabakadan 24 galibiyet elde ederken, Gaziantepspor ise sadece 2 galibiyet alabildi. Takımlar 6 maçta eşitliği bozamadı. Beşiktaş, rakip ağlara 117 gol bırakırken, kırmızı-siyahlılar ise 59 gol kaydetti.

LİGDE 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Devre arasının son maçında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantepspor'da parola mutlak galibiyet. Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrılarak lig tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atan Gaziantepspor yarınki Beşiktaş mücadelesinden galibiyetle dönerek kötü giden mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

SON 8 MAÇTIR YENEMİYOR

Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak olan Gaziantepspor'un rakibiyle oynadığı son 8 resmi maçta galibiyeti bulunmuyor. Siyah-beyazlılarla oynadığı son 8 maçta 6 mağlubiyet alırken, 2 maçta da beraberlik elde etti. Ayrıca, kırmızı-siyahlılar İstanbul'da oynadığı son 13 resmi maçta da sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

DEFANS ALARM VERİYOR

Kırmızı-siyahlıların Beşiktaş maçı öncesi sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde forma giyen aynı zamanda takım kaptanı olan Elyasa sarı kart cezalısı nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in canını sıkıyor. Üzülmez'in, Beşiktaş karşısında stoper mevkisinde kimi görevlendireceği merak ediliyor. Daha önceki maçlarda Elyasa'nın yanında Musa'yı görevlendiren deneyimli teknik adam yarınki mücadelede Musa'nın yanına Şenol Can ya da Barış Yardımcıdan birisi ile sahaya çıkması bekleniyor.

GÖZLER CEZAYİRLİ FORVETTE

Gaziantepspor, İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacağı maçta gözler takımın gol umudu olan Nabil Ghilas'a çevrildi. Ligde 5.hafta deplasmanda Fenerbahçe, 6. haftada evinde Bursaspor ve son olarak 8. haftada evinde Kayserispor'a karşı gol atmayı başaran Cezayirli forvet daha sonra ligde oynadığı son 8 maçta da gol yollarında suskun kaldı. Oynadığı maçlarda istekli bir görüntü sergileyen ancak gol yollarında suskun kalan Ghilas Beşiktaş karşısında ileri uçta takımı adına gol arayacak.

DÜDÜK SERKAN ÇINAR'IN

Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesini İstanbul bölgesinden Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mehmet Cem Hanoğlu üçlüsü yönetecek. Beşiktaş Gaziantepspor mücadelesi yarın saat 19.00'da Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanacak.

(Kazım Uzunöz / İHA)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

RTÜK televizyon dizilerine ceza yağdırdı
RTÜK televizyon dizilerine ceza yağdırdı
RTÜK, 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerine para cezası verdi.
23.12.2016 11:46:12
'Cep'ten internet kullanımı katlandı
'Cep'ten internet kullanımı katlandı
Mobil internet kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış gösterdi.
23.12.2016 11:32:52
Suriye’den getirilen yaralı sayısı 199’a ulaştı
Suriye’den getirilen yaralı sayısı 199’a ulaştı
Halep’in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 199 kişinin Hatay’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
23.12.2016 11:26:03
Sosyal medyaya erişimde yaşanan sıkıntı neden?
Sosyal medyaya erişimde yaşanan sıkıntı neden?
Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube gibi sosyal medya sitelerine akşam 22:00'den sonra erişim engellendi.
23.12.2016 11:23:49
Emniyet 'Buldan gözaltına alındı' iddiasını yalanladı
Emniyet 'Buldan gözaltına alındı' iddiasını yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'Kendisine herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış, kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir' açıklamasını yaptı.
23.12.2016 11:17:53
Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünü fotoğraflayarak saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 4 süpheliyi, 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.
23.12.2016 11:08:14
Süper Lig'de 16. hafta programı
Süper Lig'de 16. hafta programı
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
23.12.2016 10:47:01
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
Kızılay Başkanı'ndan 'olağanüstü' öneri
Kızılay Başkanı'ndan 'olağanüstü' öneri
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
Gülen'den garip suikast suçlaması
Gülen'den garip suikast suçlaması
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
TSK'dan El Bab yalanlaması
TSK'dan El Bab yalanlaması
BM'den Türkiye ve İHH'ya büyük övgü
BM'den Türkiye ve İHH'ya büyük övgü
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
CHP'den hükümete El Bab uyarısı: Durun!
Rusya'dan 'Astana' açıklaması
Rusya'dan 'Astana' açıklaması
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
'Türk askeri IŞİD ile göğüs göğüse çarpışıyor'
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Çavuşoğlu: Derhal terk etsinler
Zaman gazetesinin tirajını Gülen'in atleti artırmış
Zaman gazetesinin tirajını Gülen'in atleti artırmış
CHP: İdlib'de cihatçılarla ilgisi olmayan sivil yok
CHP: İdlib'de cihatçılarla ilgisi olmayan sivil yok
Gülen'den garip suikast suçlaması
Gülen'den garip suikast suçlaması
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
İranlı Kürtler göç için harekete geçti
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
IŞİD, Türk tanklarını kaçırdı iddiası
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
Saldırganın anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları