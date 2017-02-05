05.02.2017 22:30:41

Beşiktaş 18 maç sonra kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini yaşadı. Siya-beyazlı takım 18 maç sonra iç sahada mağlubiyet yaşadı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini yaşadı. Siya-beyazlı takım 18 maç sonra iç sahada mağlubiyet yaşadı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, yeni stadında ilk kez kaybetti. Geçtiğimiz sezon sonunda açılışını yaptığı Vodafone Arena'da bugüne kadar oynadığı 18 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bugüne kadar 12 lig maçı, 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi ve 3 de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında rakiplerine kaybetmemişti.