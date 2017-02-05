05.02.2017 19:41:32

'BES Türkiye için büyük bir adım'

AXA Grup Üst Yöneticisi Lejeune, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Türkiye için tasarrufu teşvik eden büyük bir adım olduğunu söyledi.

AXA Grup Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Lejeune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigortacılık sektörünün, Türkiye'de 5-10 sene öncesine kadar çok az getirisi olan bir alan olduğunu belirtti.

Sigortacılığın, söz konusu dönemde, yetersiz getirisinden dolayı sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Lejeune, Türkiye'deki sigorta sektörünü benzer konumdaki ülkelerin sigortacılık sektörüyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin geri kaldığını anlattı.

Türk hükümeti ve Hazine Müsteşarlığının bu konuda yeni birtakım düzenlemeler yaptığını belirten Lejeune, "Penetrasyon (sigorta primlerinin milli gelire oranı) oranına baktığımızda gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,5'i Türkiye için söz konusuyken, bu rakam akranları konumundaki ülkeler için yüzde 2,5-3 civarında. Bu sektörün güçlü bir duruma gelmesine yönelik izlenecek bir yol söz konusu olduğunda, karşılıklı bir anlayış ve verimli diyalog kültürünün devam edeceğine inancımız tam." diye konuştu.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Lejeune, Türkiye'de insanların tasarruf açısından daha çok altın ve emlak sektörünü tercih ettiğine dikkati çekti.

Son zamanlarda daha fazla gündemde olan BES'in ülkeye tasarruf yöntemleri açısından büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Lejeune, şunları kaydetti:

"BES, Türkiye için büyük bir adım oldu. Maddi bir varlığın tasarruf aracı olarak kullanılması hem birey hem de ülkenin makro seviyedeki ekonomisi için önemli. Ülke için de vatandaş için de BES sistemi iyi oldu. Özellikle genç nüfus olduğunu düşünecek olursak, 40 sene sonra yaşlanacak nüfusa yönelik hazırlık yapmak ve bunu öngörmek bence faydalı sonuçlar getirecektir. Vatandaşlar emekli olduklarında bir birikim, tasarruf ellerine geçecek. Dolayısıyla vatandaşlar için iyi bir araç ve aynı şekilde finans açıdan da ekonomi için önemli bir araç olacak."

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