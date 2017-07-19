19.07.2017 11:01:37

‘Berxwedan Bendur’ kod adlı PKK'lı yakalandı

PKK'nın dağ kadrosunda bulunan ‘Berxwedan Bendur’ kod adlı A.K., Erzurum’da düzenlenen operasyonla ablasının evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2014 yılında Diyarbakır kırsalında PKK'ya katılan ve eğitim alan ‘Berxwedan Bendur' kod adlı A.K.'nin, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı köylerde çoban kılığında örgütsel faaliyet yürüttüğü ve eylem için plan yaptığı tespit edildi. A.K., istihbarat birimlerince takibe alındı.

Daha sonra Erzurum il merkezinde saklandığı eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, ‘Berxwedan Bendur' kod adlı A.K'yi yakaladı.



ÇOCUK KAÇIRMIŞ

A.K.'nin yakalanması esnasında Şanlıurfa'dan zorla kaçırdığı 16 yaşındaki B.A., isimli kız da kurtarıldı. B.A.'nın Şanlıurfa'dan kayıp müracaatı olduğu ve ailesi ile kendisinin PKK tarafından ölümle tehdit edilerek kaçırıldığı ortaya çıktı.