28.02.2017 13:11:29

Bertan: 'Küfreden taraftar istemiyoruz'

Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karacabey Birlikspor'un basın sözcüsü Murad Bertan, 'Takıma sahip çıkan, şiddet ve küfretmeyen taraftar istiyoruz' dedi.

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Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karacabey Birlikspor'un basın sözcüsü Murad Bertan, "Takıma sahip çıkan, şiddet ve küfretmeyen taraftar istiyoruz" dedi.Karacabey Birlikspor yönetimi olarak karar aldıklarını ve küfr eden taraftar istemediklerini belirten Murad Bertan, "Şiddet ve küfreden taraftar istemiyoruz. Taraftarın bu takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Sevindiğimiz ve üzüldüğümüz maçlar olacak, ancak sezon sonu hep birlikte sevineceğiz. Küfür ve şiddeti artık stadımızda istemiyoruz. İç sahada edilen küfürlü tezahüratlar sebebiyle federasyona para cezası ödüyoruz. Artık profesyonel davranmalıyız. Şu an ceza sınırındayız. Kartal maçında küfürsüz ve takımını sonuna kadar destekleyen bir taraftar grubu olmasını arzu ediyoruz. Önümüzde zorlu maçlar var. Aksi takdirde para cezasının yanı sıra saha kapatma cezası da alabiliriz. Taraftar iyi günde de kötü günde de takımının yanında yer almalıdır. Bunun için bütün taraftarlarımızdan sabırlı, örnek ve samimi destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.