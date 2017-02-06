06.02.2017 12:15:42

Berlin’de saunada yangın: 3 ölü

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir saunada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Dumandan etkilenen sauna müşterileri ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Berlin itfaiyesi yetkilileri, 80 kişilik bir ekip ve 30 itfaiye aracıyla olaya müdahale ettiklerini ve yangını kısa bir zamanda kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Olay anında Sauna Kulübünde 30 müşterinin olduğu, on beş müşteriye olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, hastaneye kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, saunanın bulunuduğu 7 katlı binada oturanlar da tahliye edildi.



YORUM YAZ Yorumunu Gönder