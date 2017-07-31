31.07.2017 21:08:58

Berlin'de Filistinliler için destek yürüyüşü

Almanya'nın Berlin kentinde bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa yasağını kaldırmasının ardından Filistinlilere destek yürüyüşü düzenledi.



Berlin kentinde yüzlerce Filistinli, Arap ve Alman vatandaşı, İsrail'in Mescid-i Aksa yasağını kaldırmasının ardından Filistinlilere destek için gösterisi düzenledi. Avrupa'daki Filistin diasporası tarafından organize edilen gösteride, Filistinliler'in yanında olunduğunu belirten pankartlar açıldı. Ayrıca gösteride Filistin halkı için şiirler okundu.





