SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bergama'daki vatandaşlar sevilen avukata ağladı
13.02.2017 16:49:04

Bergama'daki vatandaşlar sevilen avukata ağladı

İzmir'in Bergama ilçesinde, genç yaşta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Avukat Turgay Konyar'ın ölümü vatandaşları yasa boğdu.

İzmir'in Bergama ilçesinde, genç yaşta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Avukat Turgay Konyar'ın ölümü vatandaşları yasa boğdu.

İzmir Barosu avukatlarından Turgay Konyar (51), bir süredir kalp rahatsızlığı nedeni ile tedavi görüyordu. Önceki gün aniden rahatsızlanan Konyar, kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti. Bergama'nın sevilen avukatlarından olan Turgay Konyar'ın ani ölümü, ilçedeki vatandaşları yasa boğdu. Turgay Konyar, Bergama Yeni Camiinde kılınan öğle namazının ardından Ulukent Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, avukatlar, hakimler, savcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Emine Erdoğan meslek edindirme merkezinde
Emine Erdoğan meslek edindirme merkezinde
Emine Erdoğan, Abdullah bin Yusuf Fakhro Sosyal Yaşam ve Meslek Edindirme Merkezini ziyaret etti.
13.02.2017 16:41:27
Evin altından tarihi mağara çıktı
Evin altından tarihi mağara çıktı
Gaziantep’te rivayetler üzerine meraklanan tarihi bir binanın sahibi, restore ettiği evin altında yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen bir mağara buldu.
13.02.2017 16:41:20
Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı
Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı
Çanakkale Ayvacık'a bağlı Taşağıl köyünde depremde hasar gören cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
13.02.2017 16:24:55
Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı
Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı
Hastane bahçesinde sehpa olarak kullanılan mermerin, Roma dönemine ait bir sütunun parçası olduğu ortaya çıktı.
13.02.2017 16:18:37
İzmir'de alt geçit inşaatını su bastı
İzmir'de alt geçit inşaatını su bastı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki alt geçit inşaatı suyla doldu.
13.02.2017 16:05:10
Depremde yıkılan evin altından kaynak suyu çıktı
Depremde yıkılan evin altından kaynak suyu çıktı
Ayvacık'taki depremlerin ardından yıkılan bir evin altından kaynak suyu akmaya başladı.
13.02.2017 15:58:19
Kasko ücretlerine 'dijital' indirim
Kasko ücretlerine 'dijital' indirim
Dijital teknoloji sigorta sektörünü yeniden şekillendiriyor. Artık araca takılan özel bir cihaz ya da telefon uygulamasıyla hatasız sürücü rapor ediliyor. Kasko bedeli buna göre belirleniyor
13.02.2017 15:44:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Referandum anketinde rekor 'Evet' çıktı
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
İsrail ezanı yasakladı
İsrail ezanı yasakladı
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
TSK, IŞİD'in can damarlarını vurdu
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
Şapka işareti kalktı mı? TDK Başkanı açıkladı
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'de bir haftada 20 çocuk hayatını kaybetti
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Lübnan lideri Hizbullah'a kefil oldu
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
Erdoğan: 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanında
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
'Türkiye stratejik bir konuma sahip'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları