13.02.2017 16:45:24

Bergama'da 120 devenin güreşi nefes kesti

İzmir'in Bergama ilçesinde 120 devenin katılımıyla düzenlenen deve güreşlerini 6 bin kişi izledi.

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İzmir'in Bergama ilçesinde 120 devenin katılımıyla düzenlenen deve güreşlerini 6 bin kişi izledi.Bergama ilçesinde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen geleneksel deve güreşleri etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Bergama Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği'nin organizasyonunda yapılan güreşlere, 120 deve katıldı. Türkiye'nin birçok bölgesinden Bergama'ya getirilen develer, kıyasıya bir mücadele verdi. Mücadeleleri 6 bin kişi izledi. Binlerce kişi, renkli görüntülerin yaşandığı alanı doldurarak güreşleri heyecanla takip etti. Güreşler sonunda şampiyon develerin sahiplerine çeşitli ödüller verildi.