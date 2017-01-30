30.01.2017 14:04:26

Bergama Belediyesi 1. Çocuk Kitapları Şenliği

Bergama Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve keyifli geçirmesi için düzenlediği 1.Çocuk Kitapları Şenliği'nde, çocuklar şiir, öykü ve yazma atölyeleri ile okumanın ve yazmanın keyfine vardılar.

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Bergama Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve keyifli geçirmesi için düzenlediği 1.Çocuk Kitapları Şenliği'nde, çocuklar şiir, öykü ve yazma atölyeleri ile okumanın ve yazmanın keyfine vardılar.Bergama'da bu yıl 1.'si gerçekleşen şenlikte, Kukla Yapım ve Oynatımı Atölyesi, Çocuklar İçin Şiir Yazma Atölyesi, Öykü Yazma Atölyesi, Öykü Okuma-Yazma Atölyesi Şiir Okuma-Yazma Atölyesi yapıldı. Sadece atölyelerdeki çalışmalara 400 Bergamalı çocuk katıldı. Atölye çalışmaları BerKM'de bulunan Bergama Araştırmaları Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Şenliğin onur konuğu usta gazeteci-yazar Yalvaç Ural oldu. Söyleşi, kitap-imza ve atölyelerde tanınmış yazarlar Yunus Bekir Yurdakul, Sara Pardo, Nursel Çetin ve Eşref Karadağ çocuklarla bir araya geldi. "Kukla Yapım ve Oynatım" atölyesi eğitmen Ata Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. Dört gün süren şenlikte çocuklar şiir, öykü ve yaratıcı yazma atölyeleri ile okumanın ve yazmanın keyfine vardı.Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in de katıldığı etkinlikte tüm çocuklara kitap armağan edildi. Ayrıca dört gün boyunca Bergama Belediyesi tarafından yaptırılan ve Bergama'nın tarihini anlatan çizgi film gösterildi. Çocuklar Bergamalı çizgi film karakterleri İlya, Berk ve Zamanes ile tanıştılar. Birbirinden değerli çocuk edebiyatı yazarları ile söyleşiler yapıldı. Çocuk etkinliklerinin yanı sıra Anne-Baba ve öğretmenleri ilgilendiren "Anne Baba Çocuk Okulu" kapsamında uzmanlarından çocuğun kitapla tanışması, ilişkisi, okuma kültürü ve okuma alışkanlığının pekişmesi konularında seminerler gerçekleştirildi.Şenlik süresince etkinliklerin birçoğuna katılan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; "Yapılan etkinlikle yarıyıl tatillerinde çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamayı amaçladık. Atölyelerde öğrendiler, film seyrederek eğlendiler. Tüm çocuklarımıza yarıyıl tatilinde okuyabilecekleri kitaplar hediye ettik. Bu bizim çok önemsediğimiz bir etkinlik oldu" dedi.