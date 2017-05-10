10.05.2017 23:14:07

Berat Kandili

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili, İzmit'te Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi- Restorasyonu tamamlanan tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programla yeniden ibadete açıldı

Kocaeli'de, İzmit'in fethini simgeleyen tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İzmit ilçesinde 14. yüzyıla ait, Orhan Gazi döneminin önemli yapılarından biri olan ve halk arasında "Orhan Cami" olarak adlandırılan Gazi Süleyman Paşa Camisi, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili ile tekrar ibadete açıldı.

Akşam namazının ardından, tarihi camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş namaz kılarak, dua etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Yusuf Doğan'ın yaptırdığı duanın ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Programa, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı.