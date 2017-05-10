10.05.2017 23:15:02

Berat Kandili

İstanbul'da vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla başta Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye olmak üzere camilere akın etti

İstanbul'da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Kandil dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, özel programlar düzenlenen camilerde saf tuttu. Namaz kılan vatandaşlar, dua etti.

Gece boyunca çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi ve türbesine ziyarette bulundu. Yoğunluk nedeniyle camide yer bulamayan vatandaşlar, avluda akşam namazını kıldı.

Camide, namazın ardından İstanbul Müftülüğünce program düzenlendi. Programda Kur'anı-o Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz gecenin önemine dair vaaz verdi. Vatandaşların kandilini tebrik eden Yılmaz, "Bizi Berat gecesine ulaştıran Allah'a hamdolsun. Efendimiz Muhammet Mustafa'ya salat ve selam olsun." dedi.

Berat Gecesi'nin Cenab-ı Allah'ın günahları bağışladığı bir gece olduğunu belirten Yılmaz, "Üç ayların tam ortasındayız bu gece ve Ramazan ayına olan seyahatimiz devam ediyor. Bu gece nelere yakın nelere uzak olacağımıza karar verme gecesidir. Önce Rabbimizin rızasına yakın olacağız. Bu ümmetin düşmanlarından uzak olacağız. Nefsimizin arzularından ve heveslerinden uzak duracağız." diye konuştu

Yılmaz, sosyal medyayı dikkatli kullanmaları konusunda uyardıkları vatandaşlara birbirlerinin mahremine saygı göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Yoğun ilgi dolayısıyla bazı vatandaşlar programı iç ve dış avluda takip etti. Bazı vatandaşlarca, camiye gelenlere şekerleme ve lokum ikram edildi.

Öte yandan akşam namazı öncesinde Eyüp Belediyesince mehteran konseri düzenlendi, vatandaşlara pilav ve kavurma dağıtımı yapıldı.











