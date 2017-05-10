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Berat Kandili tüm yurtta huşu içinde eda edildi
10.05.2017 23:08:06

Berat Kandili tüm yurtta huşu içinde eda edildi

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili yurdun dört bir yanında huşu içinde eda edildi

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili yurdun dört bir yanında huşu içinde eda edildi.

SELİMİYE CAMİ'NDE BERAT KANDİLİ COŞKUSU

Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Berat Kandil'inde doldu taştı.

Mübarek Berat Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtları arasında yer alan tarihi Selimiye Cami'ne akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Camii görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen cemaat, cami görevlilerinin 'Berat' konulu vaazını dinleyerek, dolu dolu bir gece yaşadı.

Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını ancak iç avluda kılabildi. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.

ANKARA'DA BERAT KANDİLİ COŞKUSU

Mübarek üç ayların son kandili, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde Ankaralılar camilere akın etti.

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, camileri doldurup taşırdı. Kandil gecesini idrak etmek için Kocatepe Camii'ni tercih eden vatandaşlar, günahların affı, güzel bir gelecek, milletin ve Müslüman aleminin birliği için dua ettiklerini ifade etti.

Kızlarının ellerinden tutarak ibadete giden Seyyit Ali Uzuner, "Allah herkesin Berat Kandili'ni mübarek eylesin. Çocuklarımı camiye getirdim, bugün Berat gecesini beraber geçirmek için. Ramazan 11 ayın sultanıdır bizim için, Allah tamamına erdirsin, herkese hayırlısını versin" şeklinde konuştu.

Arkadaş gurubu olarak toplanıp ibadete geldiklerinin altını çizen Ali Dural "Keşke her günümüz böyle olsa. İnsanlar en azından doğru yolu buluyor, camiye geliyor, huzur buluyor. Biz arkadaşlarımızla bugüne özel toplandık geldik. Gerçi bugüne özel olmaması lazım ama 'dünya hali' diyoruz kendimizi avutuyoruz. Bugün Rabbimizle baş başa kalalım, diye geldik. Rabbim inşallah Ramazan'ı gösterir bize de orucumuzu tutarız, duamızı ederiz. Bir ay da olsa insan en azından ruhunu temizler." ifadelerini kullandı.

BERAT KANDİLİ'NDE TARİHİ ULU CAMİ DOLDU TAŞTI

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Bursa'daki Ulu Camii'nde manevi coşku içinde eda edildi.

Ulu Camii'nde düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi. Caminin tamamen dolmasıyla, bazı vatandaşlar kandil kutlamasını bahçeden takip etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil kutlaması, mevlit ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

ELAZIĞ'DA CAMİLER DOLDU TAŞTI

Elazığ'da Berat Kandili'nde camiler doldu taştı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde camiler doldu taştı. Elazığ'da da Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camileri dolduran Müslümanlar ellerini semaya açıp dua etti.

Camilerin dolduğu gecede dışarıda kalan cemaat de cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi.

BERAAT KANDİLİ CİZRE'DE DUALARLA İHYA EDİLDİ

Beraat Kandili, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilahiler, salâvatlar ve dualar eşliğinde ihya edildi.

Cizre'de Dağkapı Mahallesinde bulunan Hz. Nuh Nebi Cami ve Tarihi Ulu Camide düzenlen Beraat Kandili programına 7'den 70'e çok sayıda Cizreli katıldı. Cizre Müftülüğü'nün katkılarıyla imamların okuduğu Kürtçe mevlit programı katılanları mest etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlanan mevlit programında Kürtçe İlahi Grubu ve din görevlileri tarafından Kürtçe mevlit okutuldu. Cami de yer bulamayanlar camii avlusunda programı takip etti. Program, dualarla son bulurken, camiye gelen vatandaşlar programdan sonra Hz. Nuh Peygamber türbesini ziyaret ederek camiden ayrıldı.

(Koray Ustabaşı - Ahmet Cafer-Caner Ünver - Musa Erdoğan-Burak Türker -Yunus Özhanlı-Abidin Yel /İHA)
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