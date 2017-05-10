10.05.2017 22:01:28

Berat Kandili'nde ay manzaralı Kocatepe Camii

Ramazan ayının habercisi olan ve sözcük anlamı 'temize çıkmak' olan Berat Kandili Ankara'da da idrak edildi. Kocatepe Camii'ne gelen vatandaşlar ay ile caminin muhteşem görüntüsünü izledi.

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Ramazan ayının habercisi olan ve sözcük anlamı "temize çıkmak" olan Berat Kandili Ankara'da da idrak edildi. Kocatepe Camii'ne gelen vatandaşlar ay ile caminin muhteşem görüntüsünü izledi.İslam alemi için büyük önemi olan Berat Kandili gecesinde Müslümanlar camilere akın etti. Ankara'da camileri dolduran Başkentliler, ibadetlerini yapıp dua etti. Kocatepe Camii'ne gelenler ay ile caminin doyumsuz manzarasını izleme şansına sahip oldu.