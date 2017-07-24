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Benzin ve motorin satışlarında artış!
24.07.2017 12:17:41

Benzin ve motorin satışlarında artış!

Benzin ve motorin satışları Mayıs ayında yıllık bazda artış gösterirken, otogaz satışlarında ise düşüş yaşandı.

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) 2017 yılı Mayıs ayı bülteninde yer alan bilgilere göre benzin ve motorin satışları söz konusu dönemde yıllık bazda artış gösterirken, otogaz satışlarında ise düşüş yaşandı. Benzin satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,94 artarak 260 bin 388 metreküpe ulaşırken motorin satışları da yüzde 7,07 yükselişle 2 milyon 357 bin 133 metreküpe çıktı. LPG satışları ise aynı dönemde yüzde 0,96 azalışla 263 bin 488 tona düştü.


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