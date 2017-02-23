23.02.2017 22:26:19

Bento: 'Amacımıza ulaştık'

Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, 'Amacımız bir gol atıp sonuca ulaşmaktı, nitekim onu başardık' dedi

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Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, "Amacımız bir gol atıp sonuca ulaşmaktı, nitekim onu başardık" dedi.Osmanlıspor'u 3-0'lık skorla eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'ya kalan Olympiakos'un Teknik Direktörü Paulo Bento, karşılama sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, bu maçın kendileri için önemli bir maç olduğunun altını çizerek, "Amacımız bir gol atıp sonuca ulaşmaktı, nitekim onu da başardık. Savunmamız iyiydi. Dün de bu taktiği uygulayacağımızı söylemiştik. Sevinçliyiz, bunu kutlamamız lazım ama bu bizim her şeyi bırakmamız anlamına gelmiyor. Yarından itibaren önümüzdeki maça hazırlanmaya başlayacağız" şeklinde konuştu."İKİNCİ YARIDA CİDDİ ATAKLAR GERÇEKLEŞTİRMEYE BAŞLADIK"İlk yarıda yakalayamadıkları fırsatları ikinci yarıda yakaladıklarını belirten Bento, "İkinci yarıda ciddi ataklar gerçekleştirmeye başladık. Şu anda Olympiakos takımının yetişmiş 2 kalecisi var. Bunu da takımımız için kazanç sayıyoruz" ifadelerini kullandı.Bento, eksik oyuncuların yerine oynayan oyuncuların bu eksikliği hissettirmediklerini de söyledi.(Uğur Kan Yüksek/İHA)"TEKNİK ADAMIN ZEVKİNİ ALACAĞI SÜRE ÇOK KISADIR"Bir Yunan gazetecinin Yunan basınında "Bugün bizi buraya gömmek için karşı takımın çıktığı konusunda eleştiriler var" sorusuna Bento, "Teknik adam olarak eleştirilere hazır olmalıyız. Teknik adamın zevkini alacağı süre çok kısadır. Onun için bütün eleştirilere açığız ve açık olmak zorundayız" diye konuştu.