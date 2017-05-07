08.05.2017 11:27:21

'Benim oğlum vatan, millet ve bayrağı için şehit oldu'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Mutlucan Kılıç'ın ailesi evlat acısına oğullarıyla duydukları gururla katlanmaya çalışıyor- Anne Yıldız Kılıç: 'Küçükken devamlı 'anne ben şehit olacağım' diyordu. Son bir ayda ise çok içine kapandı ve hep ölümden bahsediyordu. Benim oğlum vatan, millet ve bayrağı için şehit oldu. Vatan sağ olsun, diyecek hiçbir şeyimiz yok'

ÖZGÜN TİRAN - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan 18 yaşındaki Mutlucan Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç, "Küçükken devamlı 'anne ben şehit olacağım' diyordu. Son bir ayda ise çok içine kapandı ve hep ölümden bahsediyordu. Benim oğlum vatan, millet ve bayrağı için şehit oldu. Vatan sağ olsun, diyecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaktan atılan bombayla şehit düşen Mutlucan Kılıç'ın adı törenle, 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ'ye bağlı okul olarak kullanılan, ardından KHK ile kapatılıp Milli Eğitim Bakanlığına devredilen eğitim kurumuna verildi.

Kırklareli'deki Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde düzenlenen tören için kente gelen şehidin annesi Yıldız Kılıç ile babası Bilal Kılıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eşi ve oğlunun darbe girişiminin yaşandığı gece hiç tereddüt etmeden meydanlara çıktıklarını söyleyen Yıldız Kılıç, oğlunun hasta olmasına rağmen hainlere karşı durduğunu, bu nedenle de evladı ile gurur duyduğunu belirtti.

Bir anne için oğlunun ölümünü görmek kadar acı duygu olamayacağını vurgulayan Kılıç, ancak oğlunun acısını vatan aşkıyla dindirmeye çalıştığını ifade etti.

Oğlunun en doğrusunu yaparak yatağından kalkıp, hainlere karşı direndiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Oğlum o gece işten çıkarak eve geldi ve çok hastaydı. 'Anne sıcak bir şeyler hazırla da çok kötüyüm yatacağım' dedi, yemeğini yedikten sonra yatağına gidip yattı. Ben saat 22.00 civarında kızımla, televizyon izliyordum. Evin camlarından sesler çıkmaya başlamıştı ve televizyondan darbe girişiminin olduğunu öğrendiğimizde eşim hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne gitti. Oğlum da saat 00.02 sıralarında F-16 sesleriyle uyandı. Yanıma gelerek 'anne babam nerede' dedi. Ben de 'baban koşarak gitti gövdesiyle' dedim. Geldi yanımıza oturdu 'babam belki şehit olacak, beni de neden çağırmadı' diyerek hemen dışarıya fırladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16 saldırısı ile şehit olduğunu öğrendik."

Oğlunun sürekli "anne ben şehit olacağım" dediğini anlatan Kılıç, oğlunun kocaman bir yüreğinin olduğunu vurguladı.

Oğlunun küçük bedeni ile hainlerin karşısında durduğuna işaret eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Onun idealleri vardı. İlk başta anne ve babasına ev ve araba almaktı. Kocaman yüreği varmış benim oğlumun. Aslında korkak bir çocuktu, cesaretli bir çocuk değildi. 12'den sonra evden dışarı çıkan bir çocuk değildi. Ama o gece o yüreği o kadar büyümüş ki küçücük yüreği ile kocaman gövdesi olmuş.

Küçükken devamlı 'anne ben şehit olacağım' diyordu. Son bir ayda ise çok içine kapandı ve hep ölümden bahsediyordu. Benim oğlum vatan, millet ve bayrağı için şehit oldu. Vatan sağ olsun, diyecek hiçbir şeyimiz yok."

Baba Bilal Kılıç ise böyle kocaman yürekli bir evlada sahip olduğu için gururlu olduğunu belirtti.

"Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun" diyen Kılıç, "Ecdadımızdan bırakılan bu vatanımızı ve bayrağımızı bundan sonra inşallah gençlerimiz korur. İnşallah vatanımızı, bayrağımızı alçaklara, şerefsizlere vermezler. Alçakların yüzünü güldürmezler inşallah. Kurşunların hedefinde olan bendim, şehit olan oğlumdu. Mutlucan, çok derdi annesi ve arkadaşlarına 'ben şehit olacağım' diye. Bende kızardım bazen. Allah bir kere söyletmiş ona. O gece benim de engelim yoktu, onun da yoktu. Olacakmış Allah ona yazmış bir kere." ifadelerini kullandı.