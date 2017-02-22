22.02.2017 13:06:33

'Benim İşim Benim Geleceğim' projesi tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın Genç İstihdamının Desteklenmesi Programı kapsamında gerçekleştirilen 'Benim İşim Benim Geleceğim' projesinin kapanış ve değerlendirme toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın Genç İstihdamının Desteklenmesi Programı kapsamında gerçekleştirilen 'Benim İşim Benim Geleceğim' projesinin kapanış ve değerlendirme toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, İŞKUR Antalya Müdürü Veli Tekkanat, Antalya Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Abdullah Erdoğan, Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Aykut Ege, Turizm İşletmeleri ve Gastronomi Yöneticileri Derneği Başkanı Hamza Yalçın, Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yıldız, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Sekreteri Funda Çelik ve proje ortakları katıldı.Toplam 240 bin Euro harcandıATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Dinç ve Mehmet Yılmaz'ın da yer aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, eğitim ve istihdam odaklı bu projenin önemine değindi. Projenin 1 Mart 2016 tarihinde start aldığını dile getiren Başkan Davut Çetin, "Proje bedelinin yüzde 90'ı Avrupa Birliği, yüzde 10'u ATSO tarafından finanse edildi. Toplam 372 bin 200 Euro bütçeli projeli bütçenin 240 bin Euro'su harcanarak başarılı şekilde tamamladığımızı söyleyebilirim. Bu proje ile daha çok gencimizin istihdam edilmesine ve sektörlerin ihtiyaç duydukları kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı amaçladık" dedi.İhtiyaca göre eğitimler verildiKonuşmasında 'Benim İşim Benim Geleceğim' projesi kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Başkan Davut Çetin, "Turizm sektöründen aşçı yardımcısı ve servis elemanı yardımcısı alanlarında önemli miktarda işgücü talebi aldık. Bu açığı gidermek için 15 ile 29 yaş arasında olan 49 genç işsize yönelik mesleki eğitim kursları düzenledik ve bu kişilerden 24'ünü proje iştirakçilerimiz istihdam etti" şeklinde konuştu.Proje kapsamında ATSO bünyesinde bir bilgisayar laboratuvarı oluşturulduğuna değinen ve bu laboratuvarda 18 ile 29 yaş arasında en az lise mezunu olan 40 gence yönelik simülasyonlu girişimcilik eğitimleri verildiğini vurgulayan Başkan Davut Çetin, "Böylece gençlerimiz girişimcilik yolunda hangi adımları nasıl atmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi oldu. Burada eğitim verdiğimiz gençlerimizden bir kısmı şimdiden iş fikirlerine destek alabilmek için KOSGEB'e başvuruda bile bulundular. Eminim ki, önümüzdeki süreçte aralarından yeni girişimcileri iş hayatında göreceğiz" ifadelerini kullandı.Proje kapsamında düzenlenen Akdeniz Girişimcilik Zirvesi'ne değinen Başkan Davut Çetin, "Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımız öncülüğünde gençleri girişimciliğe yönlendirmek amacı ile Akdeniz Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledik. Bu etkinlik büyük ilgi çekti. Bizde bu ilgiden aldığımız cesaretle Akdeniz Girişimcilik Zirvesi'ni bundan sonra her yıl bizim öncülüğümüzde düzenleyerek geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz."Proje kapsamında farklı eğitim faaliyetlerinin de yapıldığını dile getiren Başkan Davut Çetin, "Mesleki eğitimlere katılan 49 kişi ile girişimcilik eğitimlerine katılan 40 kişi olmak üzere toplam 89 gence, çeşitli alanlarda eğitimler verildi. Yine bu gruptan 35 kişiye 1 aylık İngilizce yabancı dil eğitimi verildi. Ayrıca bu proje ile Meslek Lisesi öğrencilerimize de temas etmek istedik. Ben de meslek lisesi kökenli biri olarak bunu özellikle istedim. Meslek liseleri benim yumuşak karnım. Bu yüzden de projelerde meslek liselerinin yer almasına özel önem veriyorum. Burada bizler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıfta okuyan 250 öğrencinin sağlıklı meslek seçimi yapmaları ve iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdik. Eğitimler sonunda meslek seçimine yönelik bir anket çalışması yaptık. Öğrencilerimizi seçimleri doğrultusunda fikir edinmeleri için OSB'de bulunan üyemiz olan firmalara ziyaretler yapmalarını sağladık. Böylece öğrencilerimiz, hedef mesleklerinin çalışma alanlarını görmüş oldu. Son olarak da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mustafa İssi öncülüğünde proje ekibi ortakları, iştirakçileri, eğitim alan kursiyerlerimiz ve meslek lisesinde okuyan öğrencilerden oluşan 18 kişilik bir ekip Almanya'ya çalışma ziyaretine katıldı. Almanya, mesleki eğitim konusunda en yetkin ülkelerden birisi. Proje ekibimiz en iyi uygulamaları yerinde gözlemleme imkânına kavuştu ve öğrencilerimiz oradan farklı bir vizyon ile döndü" dedi."Ülkenin kaynaklarını verimli kullanamıyoruz"Donanımlı eleman yetiştiren, gençleri doğru mesleklere yönlendiren, girişimciliği özendiren, başarılı kursiyerlerin vizyonlarını geliştirmelerine olanak sağlayan çok yönlü bir projeyi başarılı şekilde yürüttüklerini ifade eden Başkan Davut Çetin, "bu konular aslında ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan işsizliğe neden olan temel faktörler. İşsizliği yalnızca ekonomik boyutu ile değil, sosyal boyutu ile de değerlendirmek gerekiyor. Bugün genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 23 düzeyinde. Yani yaklaşık her 4 gençten birisi işsiz. Bu yüzden bazı konuları gözden geçirmemiz gerekiyor. Ülkemizde bir tarafta kalifiye eleman bulamamaktan yakınan bir işveren kesimi, diğer tarafta da iş bulamayan bir işgücü var. Üniversite mezunları işsizler bulunurken, üretim gücünün vazgeçilmezi olan tekniker düzeyinde çalışan bulunamıyoruz. Demek ki çocuklarımızı, gençlerimizi doğru mesleklere yönlendiremiyor, doğru mesleki bilgi ile donatamıyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını verimli kullanamıyoruz. Önemli olan okul sayısının, üniversite sayısının çok olması değil, eğitim sisteminin bilimsel ve evrensel değerlere dayalı nitelikli insan yetiştiren bir yapıya dönüşmesidir" şeklinde konuştu.Başkan Davut Çetin'in konuşmasından sonra katılımcılar ve seçilen kursiyerlerde birer konuşma yaparak 'Benim İşim Benim Geleceğim' projenin önemine değindiler. Konuşmaların ardından projeyi başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikalarını Başkan Davut Çetin ve katılımcılar verdi.