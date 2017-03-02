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BENGİ projesine hayırsever desteği
02.03.2017 13:38:09

BENGİ projesine hayırsever desteği

Balıkesir'in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Körfez'de hayırseverliği ile tanınan Fernur Sözen ilçede yaptırmış olduğu okullardan biri olan Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde BENGİ projesi kapsamında gerçekleştirilen okuma etkinliğinde okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Körfez'de hayırseverliği ile tanınan Fernur Sözen ilçede yaptırmış olduğu okullardan biri olan Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde BENGİ projesi kapsamında gerçekleştirilen okuma etkinliğinde okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

8 okul ve Hamiyet Ferudun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvasını yaptırarak bağışlayan; ilçede de Altınoluk Hamiyyet Ferudun Sözen İlkokulu, Antınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edremit Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi olmak üzere 4 okul yaptırarak ilçe eğitimine büyük destek veren Hayırsever Fernur Sözen yaptığı bu yatırımlarla "TBMM Üstün Hizmet Ödülü" ile ödüllendirilmişti.

Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Fernur Sözen, okul müdürü ,öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen 20 dakikalık okuma etkinliğinin ardından söz alan ve Fernur Sözen' e tüm eğitim camiası ve öğrenciler adına teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; "Bengi projesi Sayın Valimizin himayesinde devam eden bir proje. Bu projede okullarımızda yürütülen akademik sosyal ve kültürel çalışmaların bir farkındalık oluşturularak devamı niteliğinde bir proje. Bu kapsamda zaman zaman okullarımızdaki okuma etkinliklerine katılıyoruz. Bugün bu etkinlikte de okulumuzu yaptıran Fernur Sözen Hanımefendi ve sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. İlimizde kitap okuma konusunda bir kampanya başlatıldı. Bu etkinliklerin faydasını görüyoruz. Okumayan öğrencilerimiz de bugün okumaya başladılar. Okuyan insanların toplum içerisindeki yerini hepimiz biliyoruz. Fernur Hanım da sürekli okuyan, dünyanın pek çok ülkesini gezmiş, sürekli kendisini yenileyen bir insandır. Yalnızca ilçemiz açısından değil ülkemiz açısından ender şahsiyetlerden birisidir." şeklinde konuştu.

Söyleşide öğrencilere hitap eden Fernur Sözen "İlk kitabımı bana annem almıştı. "Pollyana". Daha sonra ben de okumaya başladım. Her fırsatta kitap okudum. Bugün ben anneme kitap okuyorum. Şimdi ben de kitap yazmaya başladım. Bunda en büyük etken yıllarca çok fazla kitap okumuş olmamdır. Umuyorum bu etkinlikler sayesinde ülkemiz de dünyanın en çok okuyan ülkeleri arasında yer alacaktır. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, ülkesini seven, inançları olan, örf ve adetlerine bağlı gençlerin yetişmesini istiyorum." dedi.
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