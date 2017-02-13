13.02.2017 16:46:19

BENGİ projesi kapsamında kitap okuma saati gerçekleştirildi

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç 'BENGİ' Projesi kapsamında 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda kitap okuma saatinde okul müdürleri öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiler.

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Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç "BENGİ" Projesi kapsamında 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda kitap okuma saatinde okul müdürleri öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldiler.Edremit Kaymakamı Alı Sırmalı, Vali Yazıcı'nın başlatmış olduğu "BENGİ" Projesi hakkında öğrencilere bilgi verdi ve burada olma nedenlerinin projenin bir amacı olan okuma alışkanlığının öğrencilere kazandırmak olduğunu ifade etti.Kaymakam Sırmalı "BENGİ" Projesinin Balıkesir ve Edremit için önemli bir proje olduğunu, bu proje kapsamında akademik başarıların attırılması, değerler eğitimine önem verilmesi, okullardaki sportif ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve okul-aile-toplum ilişkisinin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirterek bu projeyi başlattığı için Vali Ersin Yazıcıya tekrar teşekkür etti.Ayrıca İlçede akademik başarıların arttırılması amacıyla başlatılan "Hedef 3 te 3" projesinin sonuçlarının kısa zamanda alınacağını ifade etti.Kaymakam Alı Sırmalı kitap okuma saatinden sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırmak suretiyle bir söyleşi gerçekleştirdi ve onların sorularını cevapladı.Samimi bir sohbet havasında gerçekleştirilen söyleşi sırasında, kendisine yöneltilen sorulardan son derece memnun kalan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; kendisine yöneltilen sorulara vermiş olduğu cevaplardan sonra "Hangi mesleği hedeflerseniz hedefleyin girdiğiniz sınavlarda başarılı olabilmeniz için çok kitap okumanız gerekir çocuklar." şeklinde konuşarak kitap okumanın önemini vurguladı.Okuma saatine katılan öğrenciler "BENGİ" Projesi'ni başlattığı için valiye, akademik başarının artırılması amacıyla Edremit'te başlatılan Hedef 3'te 3 projesine katkılarından dolayı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'a teşekkür ettiler.Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Çocuklar bizim geleceğimiz, bütün bu çabalarımız onların iyi bir şekilde yetişmelerini sağlamak. Sayın Valimizin başlatmış olduğu bu proje İlimiz ve İlçemizin eğitim düzeyinin yükseltilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu güzel okuma etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Haftada iki gün yirmişer dakikalık okuma saatlerimiz tüm okullarımızda devam edecek, bizler de sık sık bu okuma saatlerinde öğrencilerimize eşlik edeceğiz." dedi.Söyleşide İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç da öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin "Eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; "Ülkemiz geçirdiği 15 Temmuz gibi bir sürece, tüm iç ve dış tehditlere rağmen halen dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasında yer alma hedeflerine doğru hızla ilerliyorsa bunun temelinde eğitim alanındaki başarı bulunmaktadır" dedi.