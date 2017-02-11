SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Bence iki pozisyon da penaltı'
11.02.2017 23:05:49

'Bence iki pozisyon da penaltı'

Bursaspor'un golcü ismi Sercan Yıldırım, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada hakemin verdiği iki penaltı pozisyonun da doğru bir karar olduğunu sö

Bursaspor'un golcü ismi Sercan Yıldırım, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada hakemin verdiği iki penaltı pozisyonun da doğru bir karar olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-beyazlıların golcü ismi Sercan Yıldırım, "İlk penaltımızı kullandığımız için mutluyum. Çok mücadele ettik. Takım arkadaşlarımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Keşke her maç böyle 35-40 bine oynasak. Bu potansiyelimiz var. Bizler iyi oynadığımız takdirde taraftarlarımızı stada çekeceğimizi düşünüyorum. Bu mücadeleden dolayı tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yeni bir yapılanma var. Yeni hocamız geldi. 1 puan da olsa 10 kişiyle iyi mücadele bize moral verdi. İki hafta üst üste deplasmanda oynayacağız. Umarım onları da kayıpsız atlatıp, üst sıralara tekrardan tırmanmaya çalışacağız" dedi.

"SONUÇTA İKİSİ DE ELİNİ ÇEKMEMİŞ"

'Kariyerin boyunca hakemlerin bu kadar konuşulduğu bir sezon hatırlıyor musun?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Her sezon bu var. Bizler alıştık. Benim haddime değil. Artık o konuda tüm camia olarak da biraz yakınıyoruz. Daha dikkatli olmalarını ümit ediyorum. Tüm takımlara aynı şekilde. Onların vereceği kararla kaderimiz belirleniyor. Bugün iki penaltı vardı. Belki tek onlara verilmiş olsaydı, bizim penaltımız verilmemiş olsaydı üzüntü yaşayacaktık ve doğal olarak hakemlere tekrardan daha çok yüklenecektik. O yüzden hakemler inşallah daha dikkatli olurlar. Bizimki penaltı, onlarınki de penaltı. Çünkü eline net değiyor. Sonuçta ikisi de elini çekememiş. O yüzden ben penaltı diyorum" cevabını verdi.

Sercan Yıldırım, "Volkan Şen ve Ozan Tufan'a yapılan tepkileri nasıl buluyorsun? şeklindeki soruya ise, "Her iki tarafa da saygı duyuyorum" yanıtını verdi.

AZİZ: EKSİK KALMAMIZA RAĞMEN ÇOK İYİ SAVAŞTIK

Aziz Behich ise, "Eksik kalmamıza rağmen çok iyi savaştık. Takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. 3 puan iyi olurdu ama eksik oynadığımız için 1 puanda iyiydi. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rekor kırdık. İnşallah her hafta bizi desteklerler" diye konuştu.

(Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, geçen yıl ABD ile güvenlik alanında imzalanan çerçeve anlaşmasına göre 'bir savaş eğitim merkezi inşa edileceğini' söyledi.
11.02.2017 22:26:59
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattının hasar görmesi nedeniyle kente gaz akışı durdu.
11.02.2017 21:53:48
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Şanlıurfalı öğrenciler uzaktan erişimle dua ve Kuran okunmasını sağlayarak sulama yapan 'Modern mezar taşı' yaptılar.
11.02.2017 20:17:18
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Norveç'te son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 13 civarında arttı.
11.02.2017 20:09:32
Akşener'in toplantısında son dakika iptali kriz çıkardı
Akşener'in toplantısında son dakika iptali kriz çıkardı
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki 'Milli iradeye saygı' toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı.
11.02.2017 19:41:58
Rus elçi: Cenevre için Fransa'dan destek bekliyoruz
Rus elçi: Cenevre için Fransa'dan destek bekliyoruz
Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksandr Orlov, 'Fransa'dan Cenevre görüşmelerinin organizasyonuna destek bekliyoruz' dedi.
11.02.2017 19:20:56
BAE, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırdı
BAE, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırdı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'yı hedef alan terör saldırısı sonrası vatandaşlarına koyduğu seyahat uyarısını kaldırdı.
11.02.2017 19:17:49
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Türk askerleri El Bab'a girdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Atatürk Havalimanı kapatılacak mı?
Atatürk Havalimanı kapatılacak mı?
Mogherini'den Trump'a uyarı: İşimize karışma
Mogherini'den Trump'a uyarı: İşimize karışma
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları