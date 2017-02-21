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'Ben darbecilere karşı çalışma yapacağımızı düşündüm'
21.02.2017 23:06:34

'Ben darbecilere karşı çalışma yapacağımızı düşündüm'

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanık Topçu Binbaşı Fatih Şahin, Semih Terzi'nin 'TSK yönetime el koydu' dediğini ve ke

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanık Topçu Binbaşı Fatih Şahin, Semih Terzi'nin 'TSK yönetime el koydu' dediğini ve kendilerinin yönetime el koyanlara karşı bir çalışma içinde olacaklarını sandığını söyledi. Şahin, "Semih Terzi'nin de Ömer Halisdemir'in de vurulmasını istemezdim" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Ömer Halisdemir'i vuranlardan Topçu Binbaşı Fatih Şahin, 15 Temmuz'da Dicle kırsalında yapılacak olan toplantıda olduklarını ve gün boyuncu sürdüğünü anlattı. 15 Temmuz akşamı Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'ya sunulmak üzere harekat taslaklarının gönderileceğini, 15 Temmuz'da Ankara'ya gelmemiş olsalardı PKK terör örgütüne karşı düzenlenecek olan harekat tasarısını sunacaklarını öne sürdü. Saat 21.30' da Semih Terzi tarafından arandıklarını ve alarm verildiğinin söylenildiğini belirten Şahin, alarm emrinde görevin mahiyetinin hiçbir zaman sorgulanmadığını ifade ederek, gelen emrin içeriğinin ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"TERZİ, TSK YÖNETİME EL KOYDU' DEDİ"

Şahin, askerlerle beraber uçağa bindiklerini kaydederek, "Semih Terzi ile çapraz oturuyorduk. Birbirimizin yüzünü görmüyorduk. Semih Terzi'nin 'TSK yönetime el koydu' şeklinde bir ifadesi oldu. İndiğimizde darbeyi gerçekleştiren kişiler tarafından müdahale olabileceği ihtimalinin olduğunu bu nedenle hazır olmamız gerektiğini söyledi. Ben yönetime el koyanlara karşı bir çalışma içerisinde olacağımızı düşündüm" diye konuştu.

"BİZİMLE HAREKET HALİNDE OLAN BİR KİŞİNİN 'AH' DİYE BAĞIRARAK DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Etimesgut Havaalanına inilmesinin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığına hareket için helikopterlere bindiklerini belirten Şahin, "Diğer helikopter bizden önce oraya ulaştı. Helikopterden önce Semih Terzi ve emir astsubayı indi. Semih Terzi bizden önce indiği için aramızda mesafe oldu. Karargaha doğru ilerlerken silah sesi duydum. Ben Semih Terzi'nin solundan ilerliyordum. Bizimle hareket halinde olan bir kişinin 'ah' diye bağırarak düştüğünü gördüm. Daha sonra düşen kişinin Semih Terzi olduğunu öğrendim. Askerlerden bir grubun sağ taraftaki ağaçlık alanlara ateş ettiğini gördüm. Bende o yöne doğru ateş etmeye başladım. Karşı taraf ateş etmeyi kesince ben de ateş etmeyi kestim. Vuran kişiyi görmedim. Sağ taraftan üzerimize ateş ediliyordu. Beklenmedik bir anda ateş edilmeye başlanılınca savunma içgüdüsüyle ateş ettim. İddia edildiği gibi benim personelime ateş baskısıyla ilgili bir emrim olmadı. Savunma içgüdüsüyle hareket ettim" ifadelerini kullandı.

"SEMİH TERZİ'NİN DE ÖMER HALİSDEMİR'İN DE VURULMASINI İSTEMEZDİM"

Kanunlara uygun olarak nefsi müdafaa hakkını kullanarak ateş ettiğini savunan Şahin, bir anda ateş edilince refleks olarak ateş ettiklerini kaydetti. Şahin, "Keşke bize 'dur' uyarısı yapılsaydı. Biz de içinde bulunduğumuz olayın farkına varabilseydik. Keşke baskın şeklinde ateş edilmeseydi ve silah arkadaşımızı vurmamış olsaydık. Semih Terzi'nin de Ömer Halisdemir'in de vurulmasını istemezdim" dedi.

Şahin, Mihrali Atmaca'nın olay sonrası yaralanan Ömer Halisdemir'i vurduğunu sonradan öğrendiğini iddia etti. Gelen bir helikopter ile yaralanan Semih Terzi'yi biri sivil kıyafetli birkaç asker ile GATA'ya götürdüklerini anlatarak, sivil kıyafetli kişiyi tanımadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, Diyarbakır'dan havaalanına giderken otobüste Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasını duyup duymadığını sordu. Şahin, Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarını duymadığını öne sürdü. Ademoğlu'nun, "Otobüste bulunan bütün askerler açıklamayı duyarken sen nasıl duymadın" diye sorması üzerine Şahin, duymadığını yineledi.

Şahin, Semih Terzi'nin uçakta kendisine söylediği "TSK yönetime el koydu" bilgisini personeli ile neden paylaşmadığı sorulması üzerine" Personelimin zarar göreceğini düşündüm. Zarar görmemeleri için bunu paylaşmadım" dedi.

Duruşma yarın sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

(Abdullah Sarıca/İHA)
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