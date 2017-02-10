10.02.2017 10:10:07

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Karslı'dan Başkan Yalçın'a ziyaret

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı, Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

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Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı, Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.Gerçekleştirilen ziyarette Bem-Bir-Sen Bilecik İl Başkanı Güray Karamankaya ve sendika temsilcileri de hazır bulundu. Karşılıklı istişarelerin gerçekleştirildiği ziyarette Başkan Yalçın ve Başkan Yardımcısı Karslı, Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. Başkan Yalçın ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "İşçimiz ve memurumuzla biz bir takımız. Pazaryeri Belediyesi olarak 2009 yılından bu yana personelimle birçok projeye imza attık. Allah nasip ederse yeni projelerimizin temellerini hep birlikte atacağız. Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Recai Karslı bizleri ziyaret etti. Bu ziyarette Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladık. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarımıza sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.Öte yandan Başkan Yalçın ziyaret anısına Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı'ya çini tabak hediye etti.