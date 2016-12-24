24.12.2016 17:54:03

Bellona AGÜ Spor Ligde 5'te 5 Yaptı

Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Girne Üniversitesi'ni 77-68 mağlup etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Girne Üniversitesi'ni 77-68 mağlup etti.Kayseri ekibi karşılaşmaya, Ayşegül Günay - ChelseaGray - Dila Aşkın - JelenaDubljevic - AnnWauters beşiyle çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-19, devreyi 51-44, üçüncü çeyreği 66-61, maçı da 77-68 önde tamamlayarak galibiyete ulaştı. Bellona AGÜ Spor'da, AnnWauters 16 sayı 10 ribaund, ChelseaGray 12 sayı 4 ribaund 2 asist, Ayşegül Günay 12 sayı 6 asist 4 ribaund 2 top çalma, JelenaDubljevic 11 sayı 7 asist 6 ribaund, Sinem Ataş 10 sayı 3 ribaund 3 asist 2 top çalma, MirnaMazic 10 sayı 4 ribaund 2 asist, Dila Aşkın 6 sayıyla oynadı.Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 11. haftasında ise 30 Aralık Cuma günü Botaş'ı konuk edecek.