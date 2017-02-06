06.02.2017 10:44:02

Bellona AGÜ Spor, Girona'yla Karşılaşıyor

Bellona AGÜ Spor, Euro Cup Women son 8 turu ilk maçında 8 Şubat Çarşamba günü İspanyol ekibi Spar Citylift Girona ile deplasmanda karşılaşacak.

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Bellona AGÜ Spor, Euro Cup Women son 8 turu ilk maçında 8 Şubat Çarşamba günü İspanyol ekibi Spar Citylift Girona ile deplasmanda karşılaşacak.Kırmızı-beyazlı ekip son 16 turu karşılaşmalarında Fransız Cavigal Nice Basket'i elerken, İspanyol ekibi Girona ise Alman TSV 1880'i geçerek tur atladı.Kupada oynadığı 8 maçı da kazanan ve yoluna yenilgisiz devam eden iki takımın mücadelesi Girona'nın sahası Pavello Fontajau'da oynanacak.İki ekip rövanş mücadelesi için 15 Şubat Çarşamba günü Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.