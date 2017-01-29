29.01.2017 14:25:07

Belgrad Ormanı'nda 'dekovil hattı' protestosu

Kuzey Ormanları Savunması üyesi bir grup, Belgrad Ormanı'ndan geçecek Haliç-Kemerburgaz dekovil hattı için ormanda bazı ağaçların işaretlenmesini protesto etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kuzey Ormanları Savunması üyesi bir grup, Belgrad Ormanı'ndan geçecek Haliç-Kemerburgaz dekovil hattı için ormanda bazı ağaçların işaretlenmesini protesto etti.İstanbul Belgrad Ormanı'nda toplu taşıma ve turistik gezi için yapılacağı iddia edilen 25 kilometrelik Haliç-Kemerburgaz dekovil hattı için ormanda bazı ağaçların işaretlenmesi, Kuzey Ormanları Savunması üyesi bir grup tarafından protesto edildi. Belgrad Ormanı girişinde ellerindeki dövizlerle toplanan yaklaşık 100 kişi, projeyi protesto etti. Grup adına açıklama yapan Kuzey Ormanları Savunması üyesi Elif Köklü, "Megakent İstanbul'un Avrupa yakasındaki tek ormanı olan Belgrad Ormanı habitatı, en vurucu darbesini alıyor. Bu kez vurgunun adı Haliç-Kemerburgaz Karadeniz dekovil hattı. Dekovil, 100 yıl öncesinin kömür taşıyan raylı sistemi, bugünün nostalji balonuyla ortaya atılan rant talanının yeni adıdır. Aylar önce, 18 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde dedik ki, 'Kadir Topbaş, Belgrad Ormanı'nda kesilecek tek bir ağaç için gözümüz üstünüzde olacaktır.' Bundan 1 ay önce, 16 Aralık'ta yine İBB önünde uyarılarımızı tekrarladık" dedi.Köklü, "İstanbul'un yaşayan son orman ekosistemi Belgrad Ormanı'nın ve orman içindeki su havzalarının alanı 1840'ta 12 bin hektar, 2012'de ise 5 bin 524 hektar olarak hesaplanmış. 2012'de 'muhafaza ormanı' statüsünün 3 bin hektarlık alandan kaldırılması ve orman içindeki dokuz mesire alanın statüsünün 'tabiat parkı'na dönüştürülmesi sonucu muhafaza edilirken bile orman yeni tesislere, yeni piknik yerlerine açık hale gelmiştir" ifadelerini kullandı."Belgrad Ormanı yoksa İstanbul da yok; İstanbullu da olmayacak""Belgrad Ormanı'nın bütünlüğünü bozan orman içindeki her türlü taşımacılık, yol, eğlence, dinlence tesisi, beton, gürültü, çöp ve hoyrat kullanım İstanbullunun sorumluluğundadır" diyen Köklü, "Sorumluların sorumsuzluklarından, kötüye kullandıkları tüm hak ve yetkilerinden, biz İstanbullular çocuklarımıza miras bırakacağımız emanetlerimizi bir bir kaybettik. Bugünden itibaren İstanbullular yaşam alanlarını korumak, kendi geleceklerine gösterdikleri özeni yaşam alanlarına da göstermek zorunda kalacaklar. Çünkü Belgrad Ormanı yoksa İstanbul da yok; İstanbullu da olmayacak. Belgrad Ormanı'nı silerseniz geriye büyükçe bir hiç kalacak" diye konuştu.Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan grup, bende doğru yürüdü.