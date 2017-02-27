27.02.2017 14:30:37

'Belediyem Benimle' gönülleri fethediyor

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek olan Osmangazi Belediyesi, 'Belediyem Benimle' ekibiyle vatandaşın dertlerine çare olmaya devam ediyor.

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Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek olan Osmangazi Belediyesi, 'Belediyem Benimle' ekibiyle vatandaşın dertlerine çare olmaya devam ediyor.'Belediyem Benimle' ekibi, ihtiyaç sahibi vatandaşların giyimden gıdaya, ev eşyasından medikal malzemeye kadar pek çok konuda yapılan yardımlarla yüzlerini güldürüyor. Osmangazi'nin 136 mahallesini tek tek gezerek vatandaşların kapılarını çalan 'Belediyem Benimle' ekibi, şimdiye kadar ulaştığı 7 bin hanede ihtiyaç gidermekle kalmayıp adeta vatandaşın ruhuna dokunuyor.Başta belediyeden yardım talep eden vatandaşlar olmak üzere ziyaret ettikleri vatandaşların öncelikle ekonomik ve sosyal hayat standartları ile ilgili bir değerlendirme yapılıyor. Yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi ailelere erzak, ev eşyası, giyecek, yakacak, kırtasiye, medikal malzeme ve kira yardımı gibi pek çok farklı konuda yardımcı olunuyor. Ayrıca, belediyenin görev alanı dışında kalan konularda da vatandaşların bilgilendirilerek ilgili kurumlara ulaşmasına ve hızla destek almaları sağlanıyor.2016 yılında 4 bin 932 ev ziyareti gerçekleştiren 'Belediyem Benimle' ekibi,bu yıl Ocak ayı itibariyle toplam891 evin kapısını çaldı. Gezilen mahalleler ve yapılan ziyaretler sonucunda 2017 Ocak ayı verilerine göre; 128 haneye gıda, 101 haneye ev eşyası, 12 haneye beyaz eşya, 272 haneye yakacak, 15 haneye bebek malzemesi, 20 haneye medikal destek ve 6 kişiye de sosyal yardım ve hasta bakım hizmeti verildi. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan nakdi yardımın yanı sıra, bazı ailelerin oturulamaz durumdaki evleri tadilat işlemleri sonrası yenilenerek vatandaşlar yeni bir yaşam alanına kavuşturuldu.Osmangazi'de ihtiyaç sahibi tek bir vatandaş kalmayıncaya kadar hizmetlerin devam edeceğinin altını çizen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediyem Benimle çalışmasıyla birlikte sosyal yardımlaşma duygusunu yaygınlaştırmak, paylaşımı arttırmak, toplumsal, ahlaki ve sosyal gelişimi desteklemeyi hedefliyoruz. Zaten hizmetlerimizin vatandaş nezdinde etkileri büyük. Dolayısıyla yürüttüğümüz çalışmalar, vatandaşlarımız tarafından da büyük takdir görüyor. Ekip arkadaşlarımız, Yoksulluk Masası, Yaşlı ve Engelli Masası ile OKİM (Osmangazi İstihdam Merkezi) adı altında üç ayrı branşta hizmet veriyor. Yoksulluk Masası'ndaki arkadaşlarımız Sevgi Mağazası'ndan 2. el eşya temini, belediye yardımları ve kaymakamlık yardımları ile ilgili çalışmaları yürütüyor. Yaşlı ve Engelli Masası'ndaki arkadaşlarımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışıyor. İstihdamla ilgilenen ekibimiz ise iş arayan vatandaşlarımızı işverenle buluşturup, onları iş sahibi yapıyor. Bu anlamda biz vatandaşa 'İhtiyacınız olduğunda Osmangazi yanınızda' diyoruz" diye konuştu.