26.01.2017 09:46:22

Belediyelerin 'karnesi' açıklandı; Karşıyaka zirvede

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Türkiye genelinde 150 belediye arasında, reel verilere dayanarak yaptığı araştırmayı tamamladı. Belediyelerin sosyal hizmetleri, ilçe halkının gelişmişlik oranı, sağlık, eğitim ve yaşam standartları göz önüne alınarak yapılan araştırma sonucunda Karşıyaka Belediyesi, 'İzmir ve Ege Bölgesi'nin En Başarılı İlçe Belediyesi' seçildi.

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İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Türkiye genelinde 150 belediye arasında, reel verilere dayanarak yaptığı araştırmayı tamamladı. Belediyelerin sosyal hizmetleri, ilçe halkının gelişmişlik oranı, sağlık, eğitim ve yaşam standartları göz önüne alınarak yapılan araştırma sonucunda Karşıyaka Belediyesi, 'İzmir ve Ege Bölgesi'nin En Başarılı İlçe Belediyesi' seçildi.Belediye hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve halkın yaşam standartlarını arttırmak için çalışmalar yürüten İnsani Gelişme Vakfı, Türkiye'deki ilçe belediyelerin karnesini hazırladı. 150 belediyenin dahil edildiği ve akademisyenler tarafından yürütülen araştırmada; yönetim tarzı, sosyal projeler, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre ve ulaşım kategorilerinde değerlendirme yapıldı. Belediyelerin faaliyet raporları üzerinden, reel bilgiler ele alındı.Araştırmanın sonuçları İstanbul'da düzenlenen İnsani Gelişme Zirvesinde açıklandı. Değerlendirmeler sonucunda, Karşıyaka Belediyesi, 'İzmir ve Ege Bölgesi'nin En Başarılı İlçe Belediyesi' seçildi. Belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin de katıldığı zirvede, Gazeteci Başak Şengül moderatörlük görevini üstlendi. Sapiens'in yazarı, İsrailli Tarihçi Yuval Noah Harari de sunum yaptı.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Yaptığımız hizmetlerin tarafsız kuruluşlarca değerlendirilip ödüllendirilmesi gurur verici. Karşıyaka halkının yaşam standardını artırmak ve daha yaşanabilir bir kent yaşamı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.