28.12.2016 07:07:58

Belediyeden sığınmacılara ev hapsi

Hollanda'da belediye başkanı 'halkı rahatsız ettikleri' gerekçesiyle sığınmacılara ev hapsi verdi...

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Hollanda'nın güneyindeki Weert kentinde Kuzey Afrika kökenli 20 sığınmacıya, halkı rahatsız ettikleri gerekçesiyle Belediye Başkanı Jos Heijmans tarafından ev hapsi verildi.

Kuzey Afrika kökenli 20 kişilik gruptan en az 5'inin geçen hafta soygun ve hırsızlıktan gözaltına alındığını söyleyen Belediye Başkanı, bu grubun sürekli kavga edip, kaba davranışta bulunduğunu ve sokaklara tükürerek halkı rahatsız ettiğini savundu.

'BAŞKA SEÇENEK BIRAKMADILAR'

Heijmans, "Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar" diye tanımladığı sığınmacı grubunun kendisine başka seçenek bırakmadığını savundu. Heijmans, bu nedenle Kuzey Afrikalı grubun sığınma merkezinden çıkışını yasakladı. Sığınmacılar, günde üç kez merkezin güvenlik görevlilerine bildirimde bulunacak.

GÜNDE SADECE 1 SAATLİK İZİN

Afrika kökenli sığınmacılar, sadece gündüz 13:00-14:00 arası süper market alışverişi ya da doktor kontrolü için sadece 1 saatliğine dışarıya çıkabilecekler. Olaylara karıştığı belirtilen sığınmacı grubunun bu 1 saatlik izinden de yararlanamayacağı açıklandı.

HOLLANDA ANAYASASI'NA AYKIRI

Olaya tepki gösteren Kamu Düzeni ve Güvenliği Merkezi'nden yapılan açıklamada, herhangi bir mahkeme kararı olmadan kişilerin özgürlükten yoksun bırakılamayacağı vurgulandı. Sığınmacı avukatları da ev hapsi kararının, Hollanda Anayasası'na aykırı olduğuna işaret etti.

'BİR AN ÖNCE SINIR DIŞI EDİLMELİLER'

Belediye Başkanı Jos Heijmans ise, eleştirileri umursamadığını belirtti. Heijmans'a göre, halka rahatsızlık veren grup güvenli ülkelerden geliyor ve sığınma hakkı talep edecek bir nedenleri yok. Heijmans, bu nedenle Kuzey Afrika kökenli grubun bir an önce sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

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