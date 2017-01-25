25.01.2017 12:41:06

Belediyeden kadınlara ve gençlere yeni ufuklar

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin üç merkezde açtığı kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kursları kadınlar ve gençlerin hayatında yeni ufuklar açıyor. Resimden ebruya, diksiyondan web tasarımına, bilgisayarlı muhasebeden piyanoya kadar 13 farklı kurstan ücretsiz yararlanan Adanalılar, üretmenin keyfine varıp, yaşama sevinçlerini arttırıyor.

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin üç merkezde açtığı kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kursları kadınlar ve gençlerin hayatında yeni ufuklar açıyor. Resimden ebruya, diksiyondan web tasarımına, bilgisayarlı muhasebeden piyanoya kadar 13 farklı kurstan ücretsiz yararlanan Adanalılar, üretmenin keyfine varıp, yaşama sevinçlerini arttırıyor.Üçer aylık dönemlerde yıl boyu eğitimAdana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Beyazevler, Yurt ve Belediyeevleri mahallelerindeki gençlik ve kültür merkezleri ile okuma salonlarında ücretsiz kurslarda her yaştan Adanalıyı buluşturdu. Minyatür, resim, diksiyon, satranç, keman, web tasarım, bilgisayarlı muhasabe, okuma-yazma, ahşap boyama, Corel Draw X6, Ebru, bilgisayar kullanımı ve piyano kursları büyük ilgi gördü. 3'er aylık dönemlerde yıl boyu devam eden ücretsiz kurslara büyük ilgi gösteren Adanalılar, sanatın birleştirici gücüyle sosyalleşip, yeteneklerini sergilemeye başladı.Yetenekler hayal gücüyle birleşiyorBeyazevler Mahallesi'ndeki Yalçın Parkı Okuma Salonu'nda minyatür ve ebru sanatı, Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı Okuma Salonu'nda ise ahşap boyama, resim ve satranç kurslarına dahil olan vatandaşlar, uzman eğitmenlerin gözetiminde yeteneklerini hayal güçleriyle birleştirip, kendi eserlerini ortaya çıkarmanın heyecanına yaşadı. Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi'nde açılan bilgisayarlı muhasebe, Corel Draw X6, bilgisayar kullanımı, web tasarımı, okuma-yazma, diksiyon, resim, keman ve piyano kursları da Adanalı gençlere mesleki eğitim ve gelişimin kapısını araladı.Yeni kayıtlar devam ediyorAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nca devam ettirilen kurslara yeni kayıt başvurularının Beyazevler Yalçın Parkı Okuma Salonu için 0322-2261180, Belediye Evleri Cumhuriyet Parkı Okuma Salonu için 0322-2484445, Belediyeevleri Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi için 0322-2484445 numaralı telefonlardan alındığı bildirildi.