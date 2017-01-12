13.01.2017 00:10:31

Belediyeden gençlere kar keyfi

Edirne Belediyesi gençler için gece karda kızaklarla kayma etkinliği gerçekleştirdi.

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Edirne Belediyesi gençler için gece karda kızaklarla kayma etkinliği gerçekleştirdi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye ekiplerince hazırlattığı kızakları gençlere dağıtarak Şükrüpaşa Mahallesindeki rampadan kaymalarını sağladı. Şehirleşmenin ardından kaybolmaya yüz tutmuş eski sokak eğlenceleri belediyenin etkinliği ile yaşatılmaya çalışıldı.Gençler kızaklarla karda kayarken çocukluklarını bir kez daha yaşadı. Kızaklarla karda kayma imkanı bulan gençler gerçekleştirilen etkinlik için Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti. Konuyla ilgili basın mensuplarına konuşan Başkan Gürkan, 30 yıl aradan sonra Edirne'ye ilk defa bu kadar kar yağdığını belirterek, "Bugün kar durdu en sonunda biz de vatandaşlarımızdan özellikle gençlerimizden ve çocuklarımızdan bize 4-5 gündür 'bütün yolları ve rampaları açmayın, karın keyfini çıkarabileceğimiz kayabileceğimiz alanlar da bırakın' talebi vardı. Biz de kendi belediyemizin atölyesinde yapmış olduğumuz ahşap kızakları bu akşam sözleşmiştik gençlerimiz ve çocuklarımızla getirdik armağan ettik onlara 20 kadar kızağı, gerçekten kar eğlenceye dönüştü. Kar yağışının keyfini de yaşamak, mutluluğunu da yaşamak gerekiyor. Çünkü kar gelecekte berekettir, gelecek yılda ürünlerin yetiştirilmesinde armağandır bizlere o yüzden bütün çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız kızakları dağıttık. Onlarda güvenlik tedbirini aldıktan sonra karın keyfini çıkarıyorlar" dedi."KÜÇÜKKEN KAYIYORDUM"Öte yandan basın mensuplarında siz de kayacak mısınız? sorusuna Başkan Gürkan, "Ben küçükken kayıyorduk, şimdi kayamıyorum" diyerek esprili bir cevap verdi.