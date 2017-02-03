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Belediye yanan evi yeniden yapıyor
03.02.2017 11:19:07

Belediye yanan evi yeniden yapıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen yangında kül olan Cemal Çakıreli'ne ait evin yapım çalışmalarına başlandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen yangında kül olan Cemal Çakıreli'ne ait evin yapım çalışmalarına başlandı.

Niksar'da 3. Etap TOKİ bölgesinde geçtiğimiz ay meydana gelen yangında kül olan Cemal Çakıreli'ne ait evin yapım çalışmalarına Belediye ekiplerince başlandı. Geçen ay sobadan çıkan yangında iki katlı ahşap bir ev yanarak kül olmuş ev sahibi 80 yaşlarındaki Cemal Çakıreli'de yangında hayatını kaybetmişti.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yanan evin belediye ekiplerince yapılacağını söylemiş, ailenin her zaman yanında olduklarını belirtmişti. Yangında tamamen kullanılamaz hale gelen iki katlı ahşap evin kalıntıları Belediye ekiplerince yıkılarak, yeniden yapım çalışmalarına başlandı.

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