03.03.2017 01:52:04

Belediye sığınmacılara yemek vermeyi yasakladı

Fransa'nın Calais kentinde geçen ekim ayında tahliye edilen 'Jungle' sığınmacı kampının yeniden oluşmasının önlenmesi amacıyla sığınmacılara yemek dağıtımı ve seyyar duş kabinlerinin kurulmasına belediye tarafından yasak getirildi

Fransa'nın kuzeyinde bulunan ve geçen yıl ekim ayı sonunda boşaltılan Calais sığınmacı kampında yabancı uyrukluların yeniden toplanmalarını engellemek amacıyla belediye tarafından tartışmalı bir uygulama başlatıldı. Calais Belediyesinin aldığı karara göre, sığınmacılara yemek vermek ve duş almalarını sağlayan seyyar kabinler kurmak yasaklandı.

Fransa'da sığınmacıların İngiltere'ye geçiş noktası olarak görülen Calais kentinin belediyesi, sığınmacılara yemek dağıtımı ve yıkanma imkanı sağlayan seyyar duş kabinlerinin yerleştirilmesine aldığı bir kararla yasak getirdi.

Belediyenin kararında, sığınmacılara yemek ve yıkanma gibi konularda desteğin, geçen yıl ekim ayı sonunda boşaltılan "Jungle" isimli kampın yeniden oluşması için çağrı anlamına geleceği belirtilerek, bölgede insani yardım amaçlı çalışan derneklerin bu eylemlerine son vermesi istendi.

- Belediye Başkanı'ndan "İnsani yardımlara karşıyım" açıklaması

Belediye Başkanı Natacha Bouchart, yerel La Voix du Nord gazetesine yaptığı açıklamada, "insani anlamda söylemek zor olsa da gıda yardımı ve duş gibi konularda insani yardımlara karşı olduğunu" ifade etti.

Calais'ye dün ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, bu kentte yeni kampların oluşmasına izin vermeyeceklerini belirtmiş ve mevcut sığınmacılara yemek dağıtımına müsaade edileceğini açıklamıştı.

Bakan Le Roux, kamplara yeniden izin verilmesinin diğer sığınmacılara yönelik bir çağrı anlamına geleceğini kaydetmişti.

Daha önce sayıları 10 bine yaklaşan sığınmacılar, hükümetin kararıyla tahliye edilerek Fransa'nın farklı bölgelerine dağıtılmıştı. Yetkililer, şu an Calais'de 300-400 civarında sığınmacının olduğunu ve bunların yüzde 70'e yakınının 18 yaşın altındakilerden oluştuğunu kaydediyor. İnsani yardım kuruluşları, son olarak bölgeye seyyar duş kabinleri yerleştirmişti. Güvenlik güçleri, sığınmacıların bu kabinlerden yararlanmasına, yemek ve gıda dağıtımına engel oluyordu.