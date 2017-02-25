25.02.2017 10:50:08

Belediye konaklarda çalışan bayanlar bir araya geldi

Kilis Belediyesi Konaklarında görevli bayan personeller bir araya gelerek yapacakları çalışmaları masaya yatırdı.

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Kilis Belediyesi Konaklarında görevli bayan personeller bir araya gelerek yapacakları çalışmaları masaya yatırdı.Kilis Belediyesi konaklarında çalışan bayana görevliler, sosyal sorumluluk projelerini imza atarak, sosyal etkinlikler düzenliyorlar. Konaklarda görevli bayanlar, Belediye Meclisi Salonunda bir araya gelerek, halka hizmet için yapılan çalışmaların geliştirilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmesi adına neler yapılabileceği hakkında görüştüler.Kilis Belediyesinin Kadın dayanışmasına verdiği önem ve destekle güzel ve hayırlı işler ortaya çıkmaya devam ediyor.