06.02.2017 09:08:32

Belediye futbol turnuvası sona erdi

Belediye birimleri arası 'tanışma' amacı ile düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Belediye birimleri arası 'tanışma' amacı ile düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.15 takımın katıldığı turnuvanın galibi Mali Hizmetler Birimi takımı olurken ödülü Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci verdi.Turnuva sonrası konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye personelinin arkadaşlık duygularını arttırmak adına turnuva düzenlendiğini ve heyecan dolu maçlar yaşandığını söyledi.Turnuvanın amacının birim takımlarının birinci olması değil turnuvaya katılım sağlanması ve istişare yolunun açılması gerektiğini ise şöyle anlattı:"Turnuvada birinci olan Mali Hizmetler birimini tebrik ediyorum. İkinci ve üçüncü olan takımlarımızı da tebrik ederim. Arkadaşlarımız kıyasıya bir mücadele içerisine girdiler. Bizler de heyecan dolu müsabakalar izledik."dedi.Turnuvanın galibi Mali Hizmetler Birimi olurken ikinciliği İtfaiye Birimi Üçüncülüğü ise Destek Hizmetler Birimi olurken turnuvanın en centilmen takımı ise Bilgi İşlem Servisi oldu.