18.02.2017 17:48:53

Belediye çalışanlarının ücretlerine zam yapıldı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve Hak-İş Konfederasyonu Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Doğan'ın belediyesi konferans salonunda imza attığı toplantıya çok sayıda belediye çalışanı katıldı. İmzalanan 2 yıllık toplu iş sözleşmesiyle birlikte belediye çalışanlarının ücretlerine yılda 290 lira net zam yapıldı.Hak-iş Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Doğan yapılan sözleşme ile ilgili olarak, "Görüşmeler neticesinde bir nihai karara vardık. Bizim toplu iş sözleşmemiz 2017-2018 yıllarını kapsayan 2 yıllık bir sözleşmedir. İş kardeşlerimizin 1. yıl için maaşlarına 290 TL net tutar yansıyacak. 2018 yılı ise işçi kardeşlerimizin maaşlarına 290 TL yansıyacak. Belediye Başkanımızın bütün imkanlarını zorladığını, Belediyenin sıkıntılarını ifade etti. Sıkıntılara rağmen bu tutarı işçi kardeşlerimize teveccüh bulmuştur. Biz sizleri adına, sendika adına ve şahsım adıma Belediye Başkanımız Abdurrahman Toprak'a teşekkür ediyorum" dedi.Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak Hak-iş ile yapılan yeni sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.