03.03.2017 16:58:44

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den Başbakan Yıldırım'ın mitingine davet

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kırşehir'de yapacağı ziyaretler ve mitingle ilgili davette bulundu.

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Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kırşehir'de yapacağı ziyaretler ve mitingle ilgili davette bulundu.Düzenlenecek miting hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Cacabey meydanında Başbakan Binali Yıldırım halkımıza hitap edecek.Evet kampanyasına destek isteyecek. Biz referandum ile ilgili çalışmalara başladık. Ziyaretlerimize başladık. Sonuçta biz Türkiye'nin idaresi ile ilgili, idari sistemi ile ilgili karar vereceğiz" dedi.18 Maddelik bir süreç yaşanacağını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "18 maddelik bir süreç yaşayacağız. Bu maddeleri herkes okusun.Evet diyen neye evet dediğini bilsin, hayır diyende ne ye hayır dediğini kendi iç dünyası içerisinde izah etmeye çalışsın.Türkiye'nin demokrasisinin güçlenmesi adına, güçlü bir iradenin idareye yansıması açısından bu değişiklik Türkiye için kaçınılmaz bir değişikliktir.Hayır diyende, Evet diyende bizim insanımız. Sonuçta demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Herkes her şeyi söyleme özgürlüğüne sahip. Her hayır diyen vatan haini değildir ama terör örgütü PKK hayır diyor.Bunları söylemek lazım, iyi anlatmak lazım. Bunları söylemekten kimse gocunmaması lazım. Evet çıkarsa güçlü bir Türkiye'nin önünü açacağız. Hayır'da çıksa dünyanın sonu değil.Bu sistemin Türkiye'nin önünü açacağına inanıyoruz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizi parti gözetmeksizin Cacabey Meydanında düzenlenecek mitingde Başbakanımız Binali Yıldırımı dinlemeye davet ediyorum" diye konuştu.