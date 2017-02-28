01.03.2017 08:59:19

Belediye Başkanı Kara, referandum çalışmalarını başladı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 16 nisan 2016 tarihinde yapılacak olan referandum için çalışmalara başlayarak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

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Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 16 nisan 2016 tarihinde yapılacak olan referandum için çalışmalara başlayarak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.Belediye Başkanı Kara, güçlü ve yeni Türkiye'nin inşası yolunda çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Kilis'te 16 nisan 2016 tarihinde yapılacak olan referandum da rekor bir oy bekliyoruz. Türkiye rekorunu kırmak için çalışacağız. Kilis halkı her zaman AK Parti'nin ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmuştur. Güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız. Güçlü bir iktidar güçlü bir Türkiye, güçlü bir Kilis için tüm vatandaşlarımızı 'Evet' oyu vermeye çağırıyorum. Referandum günü yaklaştıkça tempomuzu attıracağız. Halkımız büyük bir teveccüh gösteriyor. Kilis halkı 2002 yılından beri kendisine yakışanı yapacaktır" dedi.