25.02.2017 10:58:00

Belediye araçları takip sistemi ile izlenecek

Silvan Belediye Başkanlığı harita üzerinde sahada faaliyet yürüten araçların izlenmesi için araç takip sistemi kurdu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Silvan Belediye Başkanlığı harita üzerinde sahada faaliyet yürüten araçların izlenmesi için araç takip sistemi kurdu.İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, sahada faaliyet yürüten araçların denetlenmesini sağlamak amacıyla araçlara araç takip sistemi kurulduğunu söyledi. Çelik, "Belediyemize ait tüm araçları amaçları doğrultusunda ilçemize daha iyi hizmet yapmak için, araç takip sistemini kurduk. Harita üzerinde sahada faaliyet yürüten araçların izlenmesini, denetlenmesini, verimliliğini, takibini hangi şoför tarafından kullanıldığını detaylı raporlama yapan sistemi oluşturduk. Bu sistemle sahadaki verimliliği artırarak beraberinde yakıtında israf edilmesinin önüne geçilecektir" dedi.