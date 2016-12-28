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Beldeevlerinden girişimciliğe atılan adım
28.12.2016 13:28:36

Beldeevlerinden girişimciliğe atılan adım

Tepebaşı Belediyesi'nin farkı Beldeevleri'nden toplam 257 kadın (KEDV) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediyesi'nin farkı Beldeevleri'nden toplam 257 kadın (KEDV) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifikalarını almaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediyesi Beldeevleri'nde verilen kurslara katılan kadınlar ürettikleri birbirinden güzel işlerle hem sosyal yaşamın içerisinde yer alıyor, hem de ürettikleri ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor. Sayısı 29'a ulaşan ve Türkiye'nin en yaygın yerel yönetim ağlarından biri olan Tepebaşı Belediyesi Beldeevleri'nin el emeğine yönelik kurslarına katılan kadınlara artık girişimcilik desteği verilerek geleceğe daha güçlü adımlar atmalarının önü açılıyor. Tepebaşı Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek, talep ve şikâyetlerini yerine getirebilmek adına mahallelerde oluşturulan belde evleri, açılan kurslar, gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve kültürel faaliyetler ile kent yaşayanlarının buluşma noktası haline geliyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ortak protokolü ile yapılan "Girişimcilik Eğitimi" ile kadınlar ürettiği el emeği ürünleri ekonomik katkıya dönüştürmenin yollarını uzmanlarından öğreniyor. Tepebaşı Belediyesi'nin farkı Beldeevleri'nden toplam 257 kadın (KEDV) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sertifika töreninde kadınlar Başkan Ataç'tan sertifikalarını alırken Tepebaşı Belediyesi Ruhsat Şube Müdürlüğü'nden Emel Merden, KOSGEB'e nasıl başvuracaklarını ve hangi hizmetleri alacakları konusunda da Girişimcilik Uzmanı Yusuf Kaya, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından da kadınlara sunulan mikro kredi sistemini hakkında Harika İzgi tarafından bilgilendirildiler.

Sertifika töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Beldeevleri ile yola çıktığımız bu süreçte kadın adına Türkiye'de benzeri az rastlanır çalışmalar yaptığını ifade ederek, "2001'de Beldeevleri'ni açarken amacımız kadını sosyal yaşama kazandırma projesiydi. Kadın sosyal yaşamdan uzak kalmasın ve daha üretken olsun, yaşamına daha yararlı katkı sağlasın diye Beldeevlerini açmıştık. Bu kadına ulaşma yöntemi olarak mahallelerde bu yapıyı oluşturduk. 2009 itibari ile yerel yönetimlere bakış açımızı bu yönde yeniden yapılandırdık. Örneğin Nar Çiçeği Kadın Kooperatifi gibi yapıları oluşturduk. Bir projeye başlayarak başarı ile devam ettiğinizde bu sizi mutlu ediyor. Sonuçta bu belediye ile vatandaşın iyi anlaşabilmesidir. Biz vatandaşımızın mutlu olması için çok yönlü çalışmalarımızı yürütürken vatandaşlar da bize güvenince çalışmalar diğer belediyelere örnek oluyor. Sertifika alan katılımcıları kutluyorum" diyerek diğer belediyelere örnek teşkil ettiklerini belirtti.

Tepebaşı Belediyesi ile ortaklaşa çalışmalar yürüten Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kuruldu. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yaparak kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını desteklemek, temel ihtiyaçları etrafında organize olarak kapasitelerini geliştirebilecekleri platformlar oluşturmak ve çocukların erken çocuk eğitimi olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak üzere faaliyetlerini yürütüyor. Yerel kadın gruplarına yönelik bireysel ve kolektif kapasite geliştirme ve ekonomik güçlendirme programları uyguluyor. KEDV, bu faaliyetleriyle her yıl yaklaşık 3000 çocuk ve kadına eğitim ve diğer kapasite geliştirme olanakları sunmakta.
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