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Belde merkezine inen ayı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde sokakta dolaşan ayı, bir kuruma ait güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Gezi uçağı Baykal Gölü'ne çakıldı
Rusya’da bir gezi uçağının Baykal Gölü’ne çakıldığı anlar kameraya böyle yansıdı...
Belde merkezine inen ayı güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde sokakta dolaşan ayı, bir kuruma ait güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Selden timsah yürüyüşü yaparak kurtulmaya çalıştılar
Sel sularında ıslanmamak için demir bariyerler üzerinde adeta timsah gibi yürümeye çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.
İşte 'yerli malı' kesin nişancı tüfeği!
İspanya'daki seli İstanbul diye paylaştılar!
İstanbul'da yaşanan sağanak yağış, sele neden oldu. Yetkililerin açıklamasına göre yaşanan şiddetli yağış ve sel 'afet' kapsamında değerlendiriliyor. Vatandaşlar da videolar paylaşmaya devam ediyor. Fakat yanlış ve ya yalan videolar dolaşıma sokuldu. Görüntüler İspanya'dan olmasına rağmen İstanbul diye paylaşıldı
Metroları su bastı!
İstanbul'da yaşanan yoğun yağış metrolarda da su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar bulundukları yerlerden videolar paylaşıyor. Görüntülerde Gayrettepe metro durağı yer alıyor...
Davutpaşa'da son durum!
İstanbul'daki şiddetli yağış şehrin bir çok noktasında sele neden oldu! Yollarda kalan vatandaşlar sosyal medyadan video paylaşarak durumu aktarıyor!
İstanbul sular altında!
İstanbul'u vuran şiddetli yağış şehri sular altında bıraktı!
Bahçelievler'de kurtarma ekipleri bot ile yolda ilerliyor
İstanbul'u vuran şiddetli yağış sebebiyle, kurtarma ekipleri ile ana yollarda seyrediyor.
Üsküdar'da vatandaşlar seli yüzerek aştı!
İstanbul'u vuran şiddetli yağış sonrasında şehrin bir çok yerini sel suları bastı. Üsküdar'da bir esnafın iki dükkan arasını yüzerek geçtiği görüldü.
BAE'li Bakana Londra'da soğuk duş
Ortadoğu ülkelerinde izlediği siyasetle bölge halklarının büyük tepkisini çeken Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik protestolar sürüyor. Londra’da bulunan BAE Dışişleri Bakanı Enver Karkaş, sabah saatlerinde bir grup Arap’ın protestosuna uğradı. Londra’daki Araplar, Karkaş’a tepkilerini “Ey Karkaş; ey Hain, siyonist ajanı… Yemen’de insanları niye öldürüyorsunuz? Hain, ajan! Libya halkını niye öldürüyorsunuz?” sözleriyle gösterdi.
Yer altından çıkanlar şaşkına çevirdi
Toprağın içerisinden çıkan dev arı kovanı görenleri şaşkına çevirdi. İşte o anlar...
İntihar etmek için bindiği taksi köprüde durmayınca seyir halindeki taksiden atladı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne taksi ile gelerek intihar etmek isteyen adam, taksici köprüde durmayınca seyir halindeki taksiden atladı. O anlar saniye saniye bir toplu taşıma otobüsünün kamerasına yansırken vatandaşlar adamı ikna etti.
İbrahim Sadri'den 15 Temmuz Manifestosu
15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini İbrahim Sadri şiiriyle anlattı.
Yardım etmek isterken aracın altında kaldı
Suudi Arabistan’da kaydedilen görüntülerde, bir cipin park etmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada bir adam da sürücüye yardımcı olmak istiyor. Bakın sonrasında neler yaşanıyor..
Hakkari’de patlama, 17 asker yaralı!
Hakkari Valiliği, Esendere beldesinden Yüksekova ilçesine askeri personel taşıyan araca yapılan bombalı saldırı sonucu 4’ü ağır 17 askeri personelin yaralandığını açıkladı.
Jandarma Bandosu 'Game Of Thrones' jenerik müziğini çaldı
Ünlü dizi 'Game of Thrones'un 7. sezonunun ilk bölümü günün ilk saatlerinde izleyici ile buluştu. Jandarma Bandosu da dizinin kendisi kadar ünlü jenerik müziğini seslendirdi. Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 'Kış Geldi! #GoTS7 Olsun, Jandarma varsa herkes güvende!' notu yer aldı.
Vatandaşlar kaplanın şovunu ilgiyle izledi
Kocaeli’nin Darıca İlçesindeki hayvanat bahçesinde bulunan Sibirya Kaplanı, yemesi için 6 metrelik direğe asılan eti alırken kendisini izleyen vatandaşlara şov yaptı.
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da, örgüt adına uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı.
200 bin senelik insan izleri bulundu!
Uşak’ın Banaz ilçesinde bulunan fosillerin incelenmesi keşif sayılabilecek ‘Paleolitik’ yontma taş çağı olarak adlandırılan dönem insanı ‘Neandertal’ insanların 200 bin sene önce su kenarlarında yaşadıklarını gün yüzüne çıkardı.
CHP'li başkanın sözleri herkesi ağlattı
Tunceli’de 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü nedeniyle valilik ve belediye tarafından “15 Temmuz Şehitlerimizi Anıyoruz” programında kaçırılıp şehit edilen öğretmenle ilgili konuşan CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder, protokol dahil çoğu kişiyi ağlattı. Günder, PKK'ya sert tepki gösterdi.
Boğulan vatandaşı jet skiyle kurtardılar
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaş jet skiyle kurtarıldı.
Fildişi Sahili'nde 15 Temmuz duası
Afrika kıtasının batısında yer alan Fildişi Sahili'nde 15 temmuz için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye başarı duası yapıldı.
15 Temmuz animasyonu
FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi animasyonu izleyenleri duygulandırdı...
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