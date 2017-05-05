06.05.2017 13:55:15

Belçika'dan 'helal kesim' ete yasak

Belçika’da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesi meclisinin Çevre Komisyonu’nda, İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasını öngören tasarı kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için meclis genel kurulunda onaylanması gerekiyor. 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girmesi planlanan tasarı, Çevre Komisyonu'ndaki birçok parti temsilcisi tarafından desteklendi.

Tasarıyı destekleyen siyasiler, “Bu karar geçici bir heves ya da kapris değil. Hayvanların kesilme anında acı çekmesini engellemek istiyoruz. Bu kararı hayvanlara değer verdiğimiz için aldık” açıklamasını yaptı.

MADDİ DESTEK SAĞLANACAK



Kararın 2019'a kadar yürürlüğe girmemesinin başlıca nedeni, bölgedeki mezbahalarda hayvan şoklama yönteminin uygulanması için gerekli altyapının olmaması olarak açıklandı.

Valonya hükümetinin altyapı geliştirme konusunda maddi destek sağlayacağı bildirildi. Belçika'da geçen ay da Flaman Meclisi, hayvanların şoklanmadan kesilmesini kısıtlayan önlemler alacağını açıklamıştı.

MÜSLÜMANLAR DA MUSEVİLER DE TEPKİLİ



Belçika'daki meclislerin İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklama girişimleri, ülkede sadece Müslüman kesimin değil, Musevi toplumunun da tepkisini çekiyor. Musevilerin dini inançlarına göre hayvan kesimi ve bazı gıdaların hazırlanmasını öngören ve ‘koşer' olarak adlandırılan adetleriyle ‘helal kesim' örtüştüğü için birçok Musevi, ‘helal kesilmiş' eti tercih ediyor. Müslümanlar ve Museviler, Belçika'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.