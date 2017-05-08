08.05.2017 23:31:57
Belçika'nın başkenti Brüksel'de saat 17.00'de yapımı devam eden 3 katlı bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi olaydan yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybeden işçinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Suvermez köyünden olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çimen isimli Türk vatandaşı olduğu bildirildi. İnşaatın çökme nedeni ise henüz açıklanmadı.
Belçika'da Türk işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapımı devam eden inşaatın aniden çökmesi sonucu 1 Türk işçi hayatını kaybetti.Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapımı devam eden inşaatın aniden çökmesi sonucu 1 Türk işçi hayatını kaybetti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de saat 17.00'de yapımı devam eden 3 katlı bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi olaydan yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybeden işçinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Suvermez köyünden olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çimen isimli Türk vatandaşı olduğu bildirildi. İnşaatın çökme nedeni ise henüz açıklanmadı.