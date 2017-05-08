08.05.2017 23:31:57

Belçika'da Türk işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapımı devam eden inşaatın aniden çökmesi sonucu 1 Türk işçi hayatını kaybetti.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapımı devam eden inşaatın aniden çökmesi sonucu 1 Türk işçi hayatını kaybetti.Belçika'nın başkenti Brüksel'de saat 17.00'de yapımı devam eden 3 katlı bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi olaydan yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybeden işçinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Suvermez köyünden olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çimen isimli Türk vatandaşı olduğu bildirildi. İnşaatın çökme nedeni ise henüz açıklanmadı.