29.07.2017 17:47:30
Bekir İrtegün serbest bırakıldı!
Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün, savcılık tarafından ifadesi alındıktn sonra serbest bırakıldı.
Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. İrtegün, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHA'nın haberine göre, Medipol Başakşehir Spor Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcu Bekir İrtegün dün FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İrtegün, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre İrtegün, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.