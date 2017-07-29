29.07.2017 16:05:07
Bekir İrtegün savcılığa sevk edildi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Bylock kullandığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adliyeye sevk edildi.
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu ‘ByLock' haberleşme programını kullandığı gerekçesiyle dün gözaltına alınmıştı.
Bekir İrtegün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.