SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Bekir İrtegün gözaltına alındı
15.07.2017 18:14:20

Bekir İrtegün gözaltına alındı

Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir forması da giyen futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ soruşturması kapsamında Atatürk Havalimanında gözaltına alındı.

Kısa süre önce Medipol Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği defans oyuncusu Bekir İrtegün, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı. Yurt dışına çıkmak için havalimanına giden İrtegün'ün pasaportunda 'tahdit' olduğu öğrenildi.

Uluslararası yolculuklara engel olan 'tahdit' kaydının, FETÖ soruşturması kapsamında uygulandığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe'de de futbol oynayan İrtegün'ün adının havalimanlarına gönderilen genel listede yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınan Bekir İrtegün'ün sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.


    YORUM YAZ
Bekir İrtegün gözaltına alındı
Bekir İrtegün gözaltına alındı
Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir forması da giyen futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ soruşturması kapsamında Atatürk Havalimanında gözaltına alındı.
15.07.2017 18:14:20
Kırkpınar'da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde kaldı
Kırkpınar'da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde kaldı
656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde pehlivanlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bir pehlivan çıkan arbedede yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
15.07.2017 18:13:29
Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi
Başpehlivanlık ikinci tur güreşleri sona erdi
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık ikinci tur güreşleri tamamlandı.
15.07.2017 18:12:18
Bolu Dağı trafiği felç oldu
Bolu Dağı trafiği felç oldu
TEM otoyolunda yol yapım çalışması nedeniyle Ankara istikameti Kaynaşlı turnikelerinden kapatılarak trafik D-100 Karayolu Bolu Dağına verildi. Bolu Dağı'nda trafik durma noktasına gelirken yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
15.07.2017 18:12:02
Şehide son veda
Şehide son veda
Bingöl'ün Genç ilçesindeki Yeniyazı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı GATA'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hakan Demirci için memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde tören düzenlendi.
15.07.2017 18:11:49
Kilis tarımdaki gücünü ticaretle taçlandıracak
Kilis tarımdaki gücünü ticaretle taçlandıracak
Suriye'de yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Kilis, sınırdaki olayların etkisinden sıyrılıp ticari faaliyetlerle anılmak istiyor.
15.07.2017 17:53:13
Çay rekoltesinde düşüş bekleniyor
Çay rekoltesinde düşüş bekleniyor
İkinci sürgün yaş çay döneminde de iklim şartlarına bağlı olarak rekoltede düşüş bekleniyor.
15.07.2017 17:48:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti
Sevan Nişanyan cezaevinden firar etti
Yeni KHK yayınlandı: Binlerce kişi ihraç edildi
Yeni KHK yayınlandı: Binlerce kişi ihraç edildi
Türkiye 'füze' anlaşması imzaladı
Türkiye 'füze' anlaşması imzaladı
Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
Darbe Komisyonu'ndan 'cemaatlere dengeli denetim' çıktı
'Tek tip' kıyafet konuşuluyordu, Adalet Bakanlığı'ndan 'Hero' genelgesi!
'Tek tip' kıyafet konuşuluyordu, Adalet Bakanlığı'ndan 'Hero' genelgesi!
ABD'den 15 Temmuz mesajı
ABD'den 15 Temmuz mesajı
IŞİD'in canlı bombaları Reina katliamı ve Diyarbakır saldırısını anlattı
IŞİD'in canlı bombaları Reina katliamı ve Diyarbakır saldırısını anlattı
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve S-400 açıklaması!
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve S-400 açıklaması!
Darbeci Demirbilek'in adı 15 Temmuz şehitleri panosunda!
Darbeci Demirbilek'in adı 15 Temmuz şehitleri panosunda!
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde FETÖ rezaleti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları