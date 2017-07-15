15.07.2017 18:14:20

Bekir İrtegün gözaltına alındı

Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir forması da giyen futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ soruşturması kapsamında Atatürk Havalimanında gözaltına alındı.

Kısa süre önce Medipol Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği defans oyuncusu Bekir İrtegün, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı. Yurt dışına çıkmak için havalimanına giden İrtegün'ün pasaportunda 'tahdit' olduğu öğrenildi.

Uluslararası yolculuklara engel olan 'tahdit' kaydının, FETÖ soruşturması kapsamında uygulandığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe'de de futbol oynayan İrtegün'ün adının havalimanlarına gönderilen genel listede yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınan Bekir İrtegün'ün sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.