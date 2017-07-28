28.07.2017 16:38:51

Bekir İrtegün FETÖ'den gözaltına alındı

Bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir Spor Kulübü'nde futbol oynayan Bekir İrtegün, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, futbolcu Bekir İrtegün hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar gereği avukatı eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine gelen İrtegün, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim oldu. İrtegün'ün polisteki işlemleri sürüyor.



PASAPORTUNA EL KONULMUŞTU



Medipol Başakşehir Spor Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen İrtegün, geçtiğimiz günlerde yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldiğinde pasaportuna el konulmuştu.



