15.07.2017 18:07:42

Bekir İrtegün'de ByLock çıktı iddiası!

Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesh ettiği Bekir İrtegün ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Bekir İrtegün hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. ATV haber muhabiri Emrullah Erdinç, Bekir İrtegün'ün ByLock kullanıcısı olduğu için sözleşmesinin fesh edildiğini söyledi.



Başakşehir'in sözleşmesini sürpriz bir şekilde feshettiği Bekir'in havalimanında ByLock kullanıcı olduğu için gözaltına alındığı iddia edildi.



ATV haber muhabiri Emrullah Erdinç twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Futbolcu Bekir İrtegün yurtdışına çıkarken Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı ve ifade verdikten sonra da serbest kaldı" ifadelerini kullandı.