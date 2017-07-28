28.07.2017 16:06:56

Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı!

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ’nün kriptolu ‘ByLock’ haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarboğa'nın aktardığı bilgilere göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bekir İrtegün daha önce yurt dışına çıkmak isterken polis tarafından engellenmiş, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğrenmişti.

Bunun üzerine İrtegün avukatı aracılığıyla soruşturma savcılığına dilekçe sunarak telefonuna FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması olduğu öne sürülen Bylock'u kimin yüklediği ve kimlerle konuştuğuna dair bilgiler verdiği öğrenildi.

TESLİM OLDU

Bu dilekçeden sonra savcılığın gözaltı kararı çıkartarak İrtegün'ün teslim olması için tebligat gönderdiği, İrtegün'ün de bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu belirtildi.

İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunuyor. Başakşehir Spor Kulübü de futbolcunun sözleşmesini iptal etmişti.

Ünlü futbolcunun daha önce de gözaltına alındığı iddia edilmiş, ancak İretgün sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanlamıştı.