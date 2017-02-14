14.02.2017 01:00:50

Bekir Bozdağ'dan 'sistem' vurgusu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Yasamanın yürütme karşısında tam bağımsızlığı sağlanmakta' dedi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'daki hesabından, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bozdağ, TBMM yasama faaliyetinin, hükümeti çıkaran ve salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar grubunun iradesine göre yapıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasama, milletvekilleri ve yasama denetimi, bugünkünden daha güçlü ve daha etkindir. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yasamanın yürütmeden tam ayrılmasını ve yürütme karşısında tam bağımsızlığını sağlamaktadır. Böylelikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yasamayı yürütmenin kontrolünden çıkarmakta, yasama ve yürütmeyi birbirinden tam ayırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılarak temsil hakkı güçlendirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirilerek,TBMM'de gençlerin temsili artırılmaktadır."

"Yasamada yürütme etkisi kaldırılmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, yasama yetki ve görevinin münhasıran milletvekillerine ait olduğunu belirten Bozdağ, yasamada yürütme etkisinin kaldırılacağını aktardı.

Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, hükümetin TBMM'ye sadece bütçe kanun teklifi verebileceğini ifade ederek, sistemde, bütçe kanun teklifi hariç Meclise kanun teklifi verme yetkisinin, münhasıran milletvekillerine ait olduğunu belirtti.

Yeni sistemde, OHAL'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, üç ay içinde TBMM'de görüşülmek zorunda olduğunu aktaran Bozdağ, "Cumhurbaşkanı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturmasıyla TBMM'ce, seçimde ise halk tarafından siyasi denetime tabi tutulur." değerlendirmesinde bulundu.

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